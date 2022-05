les bienfaits du CBD après une contamination

Selon les experts, une consommation responsable de CBD pourrait offrir des grands avantages aux personnes qui ont souffert du coronavirus. Une étude sur le cannabis publiée récemment par l’Université d’État de l’Oregon aux États-Unis dans le Journal of Natural Products indique que l’un des avantages du cannabis pour la santé est d’aider à prévenir la Covid. À ce stade de la pandémie, malheureusement, la plupart des gens dans le monde ont déjà attrapé le Coronavirus et c’est pourquoi un grand doute est apparu : la consommation de CBD pourrait-elle aider à diminuer les séquelles de cette maladie ?

Comment le CBD peut-il aider contre la Covid ?

Hugo Alvarez, expert en la matière et cofondateur de Canncura : une startup mexicaine (originaire de Guadalajara) qui est née avec l’objectif de créer des expériences qui génèrent une nouvelle façon de consommer du chanvre, offre des réponses intéressantes à cette question.

La recherche officielle sur le cannabis et ses liens avec la Covid a donné des résultats positifs. L’un d’eux est que les cellules de Covid-19 sont comme une boule avec des pics et, dans les premières études in vitro, les scientifiques ont mis différents cannabinoïdes dans ces boules et il a été démontré que certains d’entre eux s’arrêtent dans les pics de ce virus.

Dès qu’ils sont connectés, ils se transforment en eau et en huile (virus et cannabinoïdes), ils ne peuvent donc pas adhérer à vos cellules. Donc, disons que le cannabidiol est comme un répulsif. Cependant, Hugo a précisé que cela ne signifie pas que si vous êtes déjà un consommateur récréatif ou médicinal, vous serez totalement protégé contre le virus, car ce n’est qu’un résultat in vitro qui doit être étudié encore plus. Il s’agit juste d’une piste intéressante qui donne un certain espoir.

Existe-t-il des études sur les bénéfices du CBD pour traiter les séquelles de la Covid ?

D’autres études qui ont été faites pour le sujet de la fibrose, qui est une séquelle qui reste dans les poumons (cela ressemble à des rayures qui restent dans les poumons des personnes qui ont eu une forme grave), montrent que le CBD aide à réduire l’inflammation (parce que cette fibrose est un type d’inflammation dans les alvéoles des poumons).

Pouvez-vous prendre du CBD lorsque vous avez la Covid-19 ?

Aucun problème. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il guérit la Covid. C’est un palliatif et il peut aider à réduire les douleurs par exemple. Disons que, pour que quelque chose puisse être considéré comme une véritable découverte médicinale, il faut un processus long et très coûteux. Il faut savoir que le système endocannabinoïde est un réseau de récepteurs neuronaux qui sont dans tout le corps et qui aident à équilibrer l’homéostasie, qui est, par exemple, lorsque vous êtes en équilibre, allongé et en paix (et toutes vos cellules sont détendues).

Lorsque vous êtes stressé par une pente et que vos cellules commencent à s’altérer, le système endocannabinoïde aide à abaisser les niveaux de cortisol (l’hormone du stress). Naturellement, c’est quelque chose que votre corps fait déjà, mais quand vous consommez quelque chose d’extérieur, comme les phytocannabinoïdes, qui viennent de la plante de chanvre, vous pouvez contrôler l’effet du système endocannabinoïde avec de meilleurs résultats. Voilà pourquoi le CBD offre tant de bienfaits pour la santé.

En conclusion, pour connaître les effets du CBD contre la Covid, d’autres études doivent encore être réalisées. Cependant, vu les premiers résultats obtenus, le CBD semble pouvoir réduire les séquelles de la Covid. Il s’agit donc d’une lueur d’espoir fort intéressante. La consommation de CBD pourrait donc être une solution pour apaiser certains maux provoqués par le virus. Si vous souhaitez consommer du CBD pour réduire vos douleurs, nous vous conseillons de consulter votre médecin pour recevoir les meilleurs conseils en fonction de votre situation.