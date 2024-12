Les banques publiques prêtes à financer le secteur agricole dès 2025

Le ministre des Finances, Aziz Fayed, a annoncé que toutes les banques publiques commenceront à fournir des financements destinés au secteur agricole dès l’année 2025. Cette initiative vise à renforcer la productivité agricole et à soutenir les agriculteurs à travers tout le pays.

Lors d’une séance publique consacrée aux questions orales à l’Assemblée nationale, Aziz Fayed a précisé que le lancement des financements agricoles s’inscrit dans le cadre d’accords à signer entre le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et chaque banque publique.

L’Association professionnelle des banques et institutions financières a déjà conclu une entente avec le ministère, consolidant ainsi la coopération entre les acteurs financiers et agricoles.

🟢À LIRE AUSSI : Un nouveau géant asiatique débarque en Algérie : Tebboune libère le potentiel économique du pays

Certaines banques publiques envisagent d’introduire des formats innovants, notamment des services bancaires islamiques dédiés au financement agricole, afin de diversifier les solutions proposées aux agriculteurs.

Le ministre a salué le rôle central joué par la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR), qui assure plus de 95 % des financements agricoles via divers types de prêts.

Il a également souligné les efforts de cette banque pour réduire le délai d’examen des demandes de prêts à seulement 30 jours, une avancée notable pour accélérer le soutien aux agriculteurs.

Objectivité et rigueur dans l’examen des dossiers

Concernant le processus d’examen des demandes de prêts, Fayed a insisté sur l’importance de l’objectivité.

Les banques doivent équilibrer la rentabilité et la gestion des risques, tout en établissant une relation de confiance avec leurs clients.

Il a également expliqué que certains refus de financement sont liés à des garanties insuffisantes, des projets mal évalués ou des exagérations dans la faisabilité financière et économique.

Digitalisation des services bancaires

Pour moderniser le système bancaire, le ministre a confirmé l’activation imminente d’un service de demande de prêt à distance.

🟢À LIRE AUSSI : Énergie : l’Algérie intègre le TOP 3 des exportateurs de gaz vers l’Europe en 2024

Ce dispositif permettra aux clients de soumettre leur demande en ligne, de suivre l’avancement de leur dossier ainsi que de recevoir des notifications sur les décisions de la banque.

Cette initiative vise à réduire les délais de traitement et à simplifier les démarches administratives, tout en supprimant les contraintes liées à la délégation de pouvoir pour l’octroi des prêts.