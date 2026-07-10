Les Banques algériennes ouvriront le samedi dès ce week-end : voici les horaires officiels

C’est officiel et c’est pour ce samedi. Les agences bancaires algériennes ouvrent leurs portes le week-end à compter de ce 10 juillet 2026, concrétisant ainsi une directive de la Banque d’Algérie transmise aux établissements financiers du pays via l’Association Professionnelle des Banques et des Établissements Financiers. Plusieurs grandes banques publiques ont confirmé leur participation dès ce premier jour, selon l’APS.

Partout en Algérie, les guichets accueilleront les clients de 9h à 12h. Une exception s’applique aux wilayas du Grand Sud, où la chaleur estivale impose un aménagement différent : les agences y ouvriront de 7h à 10h, conformément aux pratiques déjà en vigueur dans d’autres services publics de la région.

Parmi les établissements qui ont officiellement confirmé leur participation figure le Crédit Populaire Algérien, aux côtés de la Banque Nationale d’Algérie, de la Banque de Développement Local et de la Caisse Nationale d’Épargne et de Prévoyance Banque. Ainsi, ces quatre institutions couvrent un réseau d’agences considérable à l’échelle nationale, ce qui garantit une accessibilité réelle dès ce premier samedi.

Une directive de l’ABEF fondée sur une instruction de la Banque centrale

Annoncée il y a quelques jours par l’ABEF, la mesure repose sur une correspondance officielle datée du 17 juin 2026, référencée sous le numéro 448/2026 et signée par le directeur général délégué Rachid Belaïd. Ce document fait suite à un premier courrier de la Banque d’Algérie du 15 juin, qui demandait aux établissements financiers d’instaurer une permanence bancaire hebdomadaire le samedi sur l’ensemble du territoire, sans exception.

Pour ne pas alourdir la charge de travail des employés, l’ABEF a alors prévu un mécanisme de compensation. Les agents mobilisés le samedi bénéficieront d’une réduction de quatre heures sur leur journée du jeudi. Chaque établissement reste libre d’adopter toute autre formule équivalente, à condition de respecter le volume horaire hebdomadaire fixé par la loi n°90-11 du 21 avril 1990.

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Une revendication des opérateurs économiques enfin satisfaite

Cette ouverture le samedi ne surgit pas de nulle part. Les chefs d’entreprise, importateurs et opérateurs du commerce extérieur réclamaient depuis longtemps cet élargissement des horaires. Leur argument était simple et répété : l’interruption bancaire chaque vendredi et samedi ralentissait les règlements, bloquait les transferts de fonds et créait des goulots d’étranglement préjudiciables aux échanges commerciaux.

Les ports algériens avaient donc ouvert la voie en adoptant un fonctionnement sept jours sur sept, sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune. À l’époque, les opérateurs économiques avaient immédiatement réclamé que le secteur bancaire suive la même logique. Il aura fallu du temps, mais la réforme du secteur bancaire algérien franchit aujourd’hui une étape concrète.

Cette mesure s’inscrit dans un mouvement de modernisation plus profond. En juin 2026, la Banque d’Algérie avait déjà validé cinq réformes majeures du paysage financier national, parmi lesquelles l’introduction de la carte CIB à débit différé, le paiement par QR-code interbancaire et l’ouverture des web-marchands algériens aux transactions internationales.

Évaluée à l’aune de ces chantiers en cours, la permanence bancaire du samedi représente bien plus qu’un simple ajustement d’horaires. Elle vise à réduire les délais de traitement des dossiers, à fluidifier les opérations commerciales et à améliorer le climat des affaires. Pour les particuliers comme pour les entreprises, disposer d’un guichet accessible six jours sur sept constitue un gain de temps réel, dans un contexte où les autorités multiplient les leviers pour soutenir la croissance économique nationale.