Les banques algériennes ouvriront le samedi à partir de cette date (ABEF)

Dès le 10 juillet 2026, se rendre à sa banque le samedi matin ne sera plus une exception réservée aux urgences. En effet, la Banque d’Algérie a officiellement instruit les établissements bancaires du pays d’instaurer une permanence hebdomadaire ce jour-là, de 9h00 à midi. Cette décision a été transmise par l’Association Professionnelle des Banques et des Établissements Financiers (ABEF) à l’ensemble des directeurs généraux. Elle l’a été via une correspondance officielle datée du 17 juin 2026.

La mesure s’appliquera à toutes les agences bancaires et tous les établissements financiers sur l’ensemble du territoire national, sans exception.

Référencée sous le numéro 448/2026, la correspondance de l’ABEF fait suite à un premier courrier du 15 juin 2026. L’ABEF relaie ainsi une directive de la Banque centrale visant à rendre les guichets plus accessibles à la population. Le document, signé par le directeur général délégué Rachid Belaïd, insiste sur un respect strict des nouvelles directives.

Concrètement, les agences accueilleront le public chaque samedi de 9h00 à 12h00. Un créneau court, mais jugé suffisant pour traiter les opérations courantes et désengorger la semaine de travail classique.

Réorganisation du temps de travail : le jeudi allégé de quatre heures

L’introduction de cette permanence ne signifie pas pour autant une augmentation de la charge de travail des employés. Pour rester dans le cadre légal fixé par la loi n°90-11 du 21 avril 1990, l’ABEF a proposé une solution claire. Il s’agit de réduire de quatre heures la journée de travail du jeudi pour les agents mobilisés le samedi.

Chaque établissement conserve toutefois la latitude d’adopter toute autre formule organisationnelle équivalente, à condition de respecter le volume horaire hebdomadaire légal. L’objectif affiché reste la continuité du service public bancaire et l’amélioration de sa qualité au profit des clients.

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Une revendication portée depuis des années par les opérateurs économiques

Cette décision ne surgit pas du néant. Les chefs d’entreprise et importateurs réclamaient depuis longtemps l’extension des horaires bancaires au week-end.

Leur argument était simple : l’interruption de l’activité bancaire chaque vendredi et samedi ralentissait les opérations d’importation, d’exportation, les règlements de paiements et les transferts de fonds. Ainsi, cela créait des goulots d’étranglement préjudiciables à l’économie.

Les ports algériens avaient instauré le précédent, en les faisant fonctionner sept jours sur sept sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, précisément pour éviter l’engorgement des quais.

À l’époque, les opérateurs économiques avaient immédiatement réclamé que les banques suivent le même chemin. Cependant, il aura fallu attendre pour que cette logique de continuité s’étende enfin au secteur financier.

La Banque d’Algérie accélère sa modernisation du secteur bancaire

Cette ouverture le samedi s’inscrit dans un mouvement de fond. En juin 2026, la Banque d’Algérie avait déjà validé cinq réformes majeures du paysage bancaire national. Parmi celles-ci figurent l’introduction de la carte CIB à débit différé, le paiement par QR-code interbancaire et l’ouverture des web-marchands algériens aux paiements internationaux.

En avril, l’institution avait également durci sa réglementation prudentielle en réduisant de moitié les engagements extérieurs des banques. Ceux-ci sont désormais plafonnés à 50 % des fonds propres réglementaires.

La permanence du samedi s’ajoute à ce tableau de réformes. Elle vise à réduire les délais de traitement des dossiers financiers. De plus, elle cherche à accélérer les opérations commerciales et à améliorer globalement le climat des affaires en Algérie.

Pour les particuliers comme pour les entreprises, la perspective de disposer d’un guichet bancaire accessible six jours sur sept représente alors un gain de temps concret, dans un contexte de croissance économique que les autorités entendent soutenir par tous les leviers disponibles.