Les avocats remportent leur bras de fer contre les magistrats

Les avocats viennent de remporter leur bras de fer lancé la semaine dernière contre les magistrats après l’incarcération d’un de leurs confrères du barreau de Blida.

Placé en détention provisoire le 14 février dernier, l’avocat du barreau de Blida, Me Sidahmed Ouragh, a été remis en liberté ce mercredi par la chambre d’accusation de la Cour de Blida, après plusieurs actions de protestation et de grève organisés par ses confrères dans les quatre coins du pays.

En solidarité avec Me Ouragh, les avocats de plusieurs wilayas, dont Alger et Tizi Ouzou, avait entamé une grève illimitée, la semaine dernière, pour réclamer la libération de leur confrère qui, selon eux, a été incarcéré arbitrairement.

Tout a commencé début de la semaine dernière, lorsque Me Ouragh a été placé sous mandat de dépôt pour « Outrage à magistrat » suscitant ainsi la colère ses confrères qui ont organisé une première action de protestation à la Cour de Blida.

Quelques jours plus tard, plusieurs barreaux ont réagi à l’affaire en lançant un appel à tous les avocats pour entamer une grève illimitée afin d’exiger la libération de Me Ouragh. Les avocats du barreau de Béjaïa avaient même organisé un rassemblement au siège de la cour.

« C’est un comportement clownesque » (Issaad Mabrouk)

Dans une mise au point publiée sur la page Facebook du syndicat national des magistrats (SNM), Issaad Mabrouk avait qualifié la manifestation des avocats de Blida de « comportement clownesque ».

« J’ai été surpris par la réaction des avocats du barreau de Blida (…) C’est un comportement clownesque qui fait rire et pleurer en même temps », a écrit Issaad Mabrouk qui, selon lui, la manifestation avait pour but de « concrétiser une justice aux pressions et aux diktats ».