Les autorités saisissent une importante quantité de drogue à Alger

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont réalisé une saisie remarquable cette semaine, mettant la main sur plus de 151 000 comprimés psychotropes et plus de 11 kg de kif traité. Cette opération a été dévoilée dans un communiqué publié jeudi par ce corps de sécurité.

Ces actions ont été menées dans le cadre de l’enquête sur les réseaux criminels spécialisés dans le trafic de stupéfiants et de comprimés psychotropes. Les services opérationnels de la première circonscription de police judiciaire d’Alger-Centre, de la quatrième circonscription de police judiciaire de Bouchaoui ainsi que des sûretés des circonscriptions administratives de Sidi M’hamed, de Baraki, et de Rouiba ont joué un rôle clé dans ces opérations.

Les résultats ont été frappants : la saisie de 151 381 comprimés psychotropes, une partie étant cachée dans un réservoir d’essence, et la découverte de 10,8 kg de kif traité. En outre, des armes blanches prohibées ont été trouvées en possession des individus arrêtés, accompagnées d’une somme totale de 537 millions de centimes.

30 individus traduits devant la justice

Les individus appréhendés, au nombre de 30, ont été traduits devant les juridictions compétentes pour des accusations allant du port d’arme à la vente illégale de produits stupéfiants au sein de groupes criminels organisés, selon les détails fournis dans le communiqué officiel.

Ces saisies et arrestations témoignent de l’engagement des autorités dans la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée à Alger. La coordination efficace entre les forces de sécurité et les autorités judiciaires a été déterminante pour le succès de ces opérations, soulignant l’importance cruciale de ces collaborations dans la lutte contre ces activités criminelles.

La wilaya d’Alger continue de redoubler d’efforts pour éradiquer le fléau du trafic de stupéfiants, réaffirmant ainsi son engagement envers la sécurité et la protection des citoyens.