Les autorités saisissent une importante quantité de cocaïne à Tlemcen : 2 individus arrêtés

Les forces de sécurité de la wilaya de Tlemcen ont réalisé une importante opération en saisissant 2,3 kg de cocaïne et en arrêtant deux individus dans la ville de Maghnia. Cette intervention, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, a également permis de démanteler un réseau criminel organisé, impliqué dans le blanchiment d’argent.

Selon le communiqué publié ce vendredi par la cellule de communication de la sûreté de wilaya, l’opération a été menée par les agents de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), relevant de la police judiciaire de Tlemcen. L’intervention a été déclenchée suite à des renseignements précis signalant les activités suspectes d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic de cocaïne et le blanchiment d’argent.

Les investigations approfondies ont permis de localiser les membres du réseau à Maghnia, une région frontalière bien connue pour être un point stratégique dans les trafics illicites. Grâce à un travail de terrain minutieux, les agents ont pu interpeller deux suspects et saisir une importante quantité de cocaïne, ainsi que des équipements et fonds liés aux activités criminelles.

Les résultats de l’opération : les autorités font une impressionnante saisi

Outre les 2,3 kg de cocaïne saisis, les forces de l’ordre ont également confisqué trois véhicules, une moto et une somme d’argent de trois millions de dinars algériens. Ce montant est suspecté de provenir directement du trafic de drogue. Ces éléments confirment l’ampleur des activités criminelles du réseau et leur organisation, axée sur le transport et la distribution de drogues dures.

Les deux individus arrêtés ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes. Ils font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment la possession, le transport et la commercialisation de drogues dans un cadre illégal. Ils sont également poursuivis pour blanchiment d’argent en bande organisée. Ces charges, particulièrement graves, témoignent de la complexité et de la dangerosité du réseau criminel.

Cette saisie illustre une nouvelle fois l’engagement des forces de sécurité algériennes dans la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé. Ces activités illégales représentent une menace directe pour la sécurité publique et l’économie nationale.