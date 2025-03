Les autorités saisissent plus de 800 kg de viandes blanches avariées

Les forces de police de la circonscription de Sidi Aïch, relevant de la sûreté de la wilaya de Béjaïa, ont procédé à la saisie d’une importante quantité de viandes blanches avariées, impropres à la consommation humaine. Cette cargaison, destinée à être commercialisée dans la ville de Sidi Aïch, s’élevait à 821,38 kg.

L’intervention a eu lieu lors d’une patrouille de routine menée par les éléments de la police dans leur secteur de compétence.

Aux environs de 8h30 du matin, un camion frigorifique de marque Hyundai, stationné en bordure de route sur l’avenue Colonel Amirouche en plein centre-ville, a attiré leur attention. Un contrôle approfondi du véhicule a permis de découvrir une importante quantité de viande de volaille et d’abats de poulet entreposés dans des caisses, en violation totale des règles d’hygiène et de salubrité publique.

Après l’intervention d’un vétérinaire relevant du service d’hygiène publique de la commune de Sidi Aïch, l’analyse du produit a confirmé son impropriété à la consommation humaine. Les autorités ont immédiatement saisi et détruit la cargaison, puis elles ont constitué un dossier judiciaire contre le contrevenant avant de le transmettre aux autorités compétentes pour la poursuite des procédures légales.

Un danger pour la santé publique

La consommation de viandes avariées constitue alors un risque sanitaire majeur. L’ingestion d’aliments impropres peut entraîner des intoxications alimentaires graves, provoquant nausées, vomissements, douleurs abdominales et, dans certains cas, des complications plus sévères comme des infections bactériennes (salmonellose, listériose, etc.).

Les viandes avariées peuvent contenir des bactéries pathogènes et des toxines susceptibles d’affecter gravement la santé des consommateurs, notamment les enfants, les personnes âgées et les individus immunodéprimés. Ainsi, une exposition prolongée à de tels produits peut également engendrer des complications médicales nécessitant une hospitalisation.

Une vigilance accrue des autorités et des consommateurs

Les autorités sanitaires et les services de contrôle multiplient les efforts pour lutter contre la mise en circulation de denrées alimentaires non conformes. La saisie récente à Sidi Aïch témoigne de l’importance des opérations de surveillance menées régulièrement afin d’éviter des risques sanitaires pour la population. Les commerçants et distributeurs sont ainsi appelés à respecter scrupuleusement les normes d’hygiène et de conservation des aliments sous peine de sanctions sévères.

De leur côté, les consommateurs doivent alors faire preuve de vigilance et privilégier l’achat de produits auprès de sources fiables. Vérifier la fraîcheur des aliments, s’assurer de leur traçabilité et éviter les circuits de distribution douteux sont des réflexes essentiels pour garantir une alimentation saine et sécurisée.

Cette affaire rappelle donc la nécessité d’une sensibilisation constante sur les bonnes pratiques alimentaires et les dangers liés à la consommation de produits impropres. L’implication de tous les acteurs, des autorités aux citoyens, est indispensable pour garantir la sécurité sanitaire et protéger la santé publique.