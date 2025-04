Les autorités saisissent plus de 6 quintaux de viande avariée

Les services de la police générale de la wilaya d’El Oued, en coordination avec les agents de contrôle de la direction du commerce et un vétérinaire relevant des services agricoles, ont intercepté une importante quantité de viande blanche impropre à la consommation humaine.

L’opération a permis la saisie de plus de 603 kg de viande de poulet en état de décomposition, sans aucune indication d’origine, en plus de 4,5 kg de filets de blanc de poulet et 16 kg d’abats, également impropres à la consommation.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la protection du consommateur et du renforcement des contrôles sanitaires dans les circuits de distribution de produits alimentaires. Les produits saisis ont été détruits selon les procédures en vigueur, et une enquête a été ouverte pour identifier les personnes impliquées dans cette tentative de commercialisation de viande non conforme aux normes sanitaires.

Viande avariée : des dangers réels pour la santé publique

La consommation de viande avariée ou d’origine inconnue présente des risques graves pour la santé, allant de simples intoxications alimentaires à des maladies beaucoup plus sérieuses comme la salmonellose, la listériose ou encore des infections parasitaires.

Ces dangers sont d’autant plus accrus lorsque les produits ne sont pas conservés à la bonne température, manipulés dans de mauvaises conditions ou échappent à tout contrôle vétérinaire.

L’absence de traçabilité empêche également toute possibilité de contrôle a posteriori, ce qui rend ces produits particulièrement dangereux pour le consommateur.

En période de forte demande, notamment pendant les fêtes ou les saisons chaudes, ce type de fraude devient plus fréquent, d’où l’importance de la vigilance des services de contrôle.

Les autorités appellent les citoyens à la prudence et à signaler toute activité suspecte liée à la vente de produits alimentaires non conformes, afin de préserver la sécurité sanitaire collective.