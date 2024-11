Les autorités saisissent 965 000 comprimés psychotropes à Alger

Une importante saisie de psychotropes a conduit à l’arrestation et à la détention provisoire de cinq personnes à Ouled Fayet, dans la wilaya d’Alger. Selon un communiqué du parquet de la République près le tribunal de Sidi M’Hamed, publié ce jeudi, plus de 965 000 comprimés de type Prégabaline ont été interceptés dans le cadre d’une opération de lutte contre les crimes liés aux stupéfiants et au blanchiment d’argent.

En plus des substances psychotropes, les forces de l’ordre ont saisi cinq véhicules, une somme de plus de 3 milliards de centimes, des devises étrangères ainsi que de faux billets. L’enquête, initiée par le parquet de Chéraga et confiée au pôle pénal spécialisé, a permis de démanteler ce réseau actif dans le stockage, la distribution et le transport de psychotropes, ainsi que dans des activités connexes comme l’importation illégale et la falsification de monnaie.

Des accusations graves à l’encontre des 5 suspects

Les cinq suspects, arrêtés le 28 novembre 2024, font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment :

Trafic de produits psychotropes dans le cadre d’un groupe criminel organisé.

Blanchiment d’argent lié à des activités criminelles.

Falsification de monnaie nationale en circulation.

Présentés devant le juge d’instruction, ils ont été placés en détention provisoire dans l’attente de l’aboutissement des investigations judiciaires.

Cette affaire illustre l’engagement des autorités algériennes dans la lutte contre les réseaux organisés impliqués dans le trafic de drogue et ses ramifications économiques. En vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale, l’affaire est portée à la connaissance du public pour sensibiliser sur l’ampleur de ces délits et leurs conséquences.

Avec cette saisie massive, les autorités espèrent démanteler d’autres réseaux associés et limiter l’impact de ces substances sur la population.