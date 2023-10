Les autorités saisissent 93 kg de drogue à Tiaret

Dans une opération coordonnée, les éléments de la brigade de lutte contre le crime organisé relevant de la Sûreté de la Wilaya de Tiaret ont réussi à mettre un terme à un réseau de trafic de drogue bien organisé. Cinq individus, âgés de 22 à 39 ans, ont été appréhendés pour leur implication présumée dans cette affaire de possession et de trafic de stupéfiants.

Les charges qui pèsent sur ces individus sont très sérieuses. Ils sont accusés de vente, mise en vente, possession en vue de la vente, acquisition, transport et stockage de drogues pour le compte d’une organisation criminelle. Ils auraient également été impliqués dans le trafic illicite d’importation et d’exportation de stupéfiants, créant ainsi un risque grave pour l’économie nationale et la santé publique.

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue international

Cette opération s’est déroulée suite à des informations cruciales parvenues aux autorités de police. Ces renseignements indiquaient qu’un groupe criminel organisé prévoyait de faire transiter une quantité importante de drogue, de type « kif maâlaj, » depuis la frontière marocaine, en passant par la wilaya d’El Naâma, pour finalement distribuer les substances illicites dans les wilayas avoisinantes.

En étroite collaboration avec les autorités judiciaires compétentes, des enquêtes minutieuses ont été lancées et une opération soigneusement planifiée a été mise en place. Le résultat a été la capture de cinq individus et la saisie de 193 kilogrammes de stupéfiants. De plus, trois véhicules de tourisme qui étaient utilisés pour le transport de ces substances dangereuses ont également été confisqués.

Ainsi, cette opération démontre l’efficacité de la coopération entre les forces de l’ordre et les autorités judiciaires dans la lutte contre le trafic de drogue, un fléau qui mine la société et met en danger la sécurité publique. Les efforts conjoints de la police judiciaire de Tiaret contribuent à la préservation de la sécurité nationale et à la protection de la santé de nos concitoyens.