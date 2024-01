Les autorités saisissent 52 millions de centimes contrefaits à Sidi Bel Abbès

La Direction Générale de la Sûreté Nationale a annoncé, jeudi 11 janvier, que la police de Sidi Bel Abbès a réussi à arrêter deux individus et à saisir 52 millions de centimes contrefaits.

Selon le communiqué de la Direction de la Sûreté, dans le cadre de la lutte contre les crimes économiques graves, la police de Sidi Bel Abbès a réussi à appréhender deux individus opérant au sein d’un réseau criminel spécialisé dans la contrefaçon de la monnaie. Ils ont également saisi une somme de 52 millions de centimes, composée de billets de 1000 DZD et 2000 DZD, destinée à être introduite sur le marché national.

Le communiqué ajoute donc que les suspects ont été présentés devant le parquet compétent régionalement pour leur implication présumée dans la constitution d’une association de malfaiteurs en vue de commettre le crime de contrefaçon de billets de banque ayant une valeur légale.

Arrestation d’une bande de voleurs de dattes à El M’ghaïr

Les forces de sécurité de la wilaya d’El M’ghaïr ont réussi à mettre fin aux agissements d’un groupe criminel composé de 4 individus ayant commis le vol d’un citoyen. Le vol a ciblé 54 caisses de dattes destinées à la vente dans l’un des entrepôts.

Les autorités ont réussi à récupérer l’intégralité des objets volés et à arrêter le véhicule utilisé par le groupe criminel pour le déplacement et le transport des objets volés. L’enquête judiciaire a rassemblé toutes les informations et preuves nécessaires. Les investigations ont permis d’identifier rapidement les suspects, et les quatre membres du réseau criminel ont été arrêtés les uns après les autres.

Un dossier juridique a été établi contre les quatre suspects pour constitution d’une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, à savoir le vol qualifié commis la nuit, en bande organisée, avec effraction et utilisation d’un véhicule pour faciliter l’acte criminel et la fuite, ainsi que la dissimulation d’objets volés. Ils ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes.