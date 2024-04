Les autorités saisissent 18,36 quintaux de poulet avariés à El Bayadh

Les éléments de la sécurité de la circonscription d’Aflou, relevant de la sécurité de la wilaya d’El Bayadh, ont intercepté une quantité de viandes et de volailles impropres à la consommation humaine.

L’opération a eu lieu suite à une patrouille menée par les forces de sécurité de la circonscription dans leur zone de compétence. Cela a conduit à l’arrestation d’un individu âgé de la trentaine à bord d’un camion frigorifique.

Une surveillance minutieuse a permis la saisie d’une quantité de viandes blanches pesant 18,36 quintaux, ainsi qu’une quantité d’abats de poulet pesant 168,50 kilogrammes.

Procédure légale et destruction des produits

Après examen de la quantité saisie par le vétérinaire, qui a confirmé leur inaptitude à la consommation humaine, elles ont été détruites au centre d’enfouissement technique de la ville d’Aflou par le comité spécialisé.

Une fois les procédures légales à l’encontre du suspect achevées, il a été présenté devant le parquet compétent sur le plan régional pour répondre des accusations de délit d’exposition et mise en vente de produits sachant qu’ils sont avariés et dangereux pour l’usage humain, ainsi que pour délit de vente de denrées alimentaires et produits sachant qu’ils sont falsifiés et avariés.

Risques sanitaires et dangers potentiels pour la population

La saisie de ces denrées alimentaires impropres à la consommation soulève des préoccupations majeures quant aux risques sanitaires encourus par la population. En effet, la consommation de viandes et de volailles présentant des altérations peut entraîner de graves problèmes de santé, tels que des intoxications alimentaires, des infections bactériennes, voire des maladies plus sévères.

Les produits alimentaires défectueux peuvent contenir des agents pathogènes nocifs tels que des bactéries, des virus ou des parasites, qui peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux, des infections alimentaires et d’autres complications médicales graves.

De plus, la présence de substances toxiques ou de produits de dégradation dans ces denrées avariées peut également présenter des risques pour la santé à long terme, notamment des troubles digestifs, des maladies chroniques et même des cancers.