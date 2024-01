Les autorités saisissent 1 million de comprimés hallucinogènes à El Oued

Les forces de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’El Oued ont réussi à saisir un million de comprimés hallucinogènes et à arrêter quatre barons de la drogue.

Selon la télévision algérienne, la brigade régionale de la Gendarmerie nationale d’El Oued a saisi 1 million de comprimés hallucinogènes, ainsi que 14 véhicules, dont la plupart étaient des 4×4 de luxe, en plus de plus de 450 millions de centimes. La même source a indiqué que « 4 barons, dont l’identité de trois personnes reste inconnue car elles sont toujours en fuite, ont été arrêtés ».

Cette opération intervient directement après le démantèlement d’un réseau international spécialisé dans le trafic de cocaïne. La brigade régionale de la Gendarmerie nationale d’El Oued a poursuivi ses efforts pour frapper les gangs et les barons du trafic, en organisant une réunion de travail et en élaborant un plan méthodique pour exploiter des informations sur l’entrée de cargaisons importantes de ces substances via l’un des pays voisins.

El Oued : 3 personnes encore en fuite

Malgré le succès de l’opération antidrogue à El Oued, les autorités signalent que trois des principaux acteurs du réseau demeurent en fuite. La brigade régionale de la Gendarmerie nationale d’El Oued, après avoir démantelé un réseau international de trafic de cocaïne, a intensifié ses efforts pour cibler les barons du trafic de drogue. Une réunion stratégique a été tenue, et un plan systématique a été mis en place pour contrer les informations sur l’acheminement de substances illicites à travers les frontières voisines.

L’opération a permis la saisie d’un million de comprimés hallucinogènes, de véhicules de luxe, et de sommes importantes d’argent. Cependant, la fuite de trois individus clés souligne les défis persistants dans la lutte contre le trafic de drogue dans la région. Les autorités restent engagées à éradiquer ces réseaux criminels et à assurer la sécurité de la communauté locale.