Les autorités font une saisie record de 700 000 comprimés d’Ecstasy au port de Béjaïa

Les services de la sûreté de la wilaya de Béjaïa ont réussi à démanteler un réseau criminel organisé transnational spécialisé dans le trafic de stupéfiants.

Cette opération d envergure s est soldée par la saisie d une quantité record de drogues synthétiques et l arrestation de 20 membres de l organisation.

Une tentative d introduction déjouée au port

L affaire a débuté au cours de la semaine écoulée grâce à une coordination opérationnelle étroite entre la police des frontières et les services des douanes au niveau du port de Béjaïa.

Lors du contrôle par scanner d un convoi en provenance d un port français, les agents ont détecté des anomalies dans trois véhicules de tourisme.

La fouille approfondie a permis de découvrir une cargaison dissimulée dans des cavités secrètes spécialement aménagées à l intérieur des structures des véhicules. Au total, plus de 700 000 comprimés de type Ecstasy ont été saisis, pour un poids global atteignant 320 kilogrammes.

Ainsi, les trois conducteurs des véhicules, à savoir deux femmes et un homme, ont été immédiatement interpellés.

Démantèlement de la structure organisationnelle

Suite à ces arrestations initiales, la brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants de la sûreté de wilaya a ouvert une enquête approfondie sous la supervision du parquet compétent.

Les investigations ont donc mené les enquêteurs à mener des perquisitions et des interventions coordonnées dans les wilayas de Béjaïa, Alger et Sétif.

Ces opérations de terrain ont permis de neutraliser le reste du réseau et d interpeller 17 autres individus, dont une femme, portant le nombre total de suspects arrêtés à 20.

Les perquisitions ont également abouti à la saisie de matériels et de biens importants :

18 véhicules de différentes marques utilisés pour les activités du réseau.

Une somme d argent en monnaie nationale s élevant à près de 202 millions de centimes.

Un montant de 2 980 euros.

Trois armes à feu et des appareils sensibles.

Trois armes à feu et des appareils sensibles. Un lot de cachets, de poinçons et de timbres officiels contrefaits.

Les investigations ont permis d identifier les autres membres de cette organisation criminelle internationale, dont certains se trouvent actuellement à l étranger.

Les 20 suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé de la cour de Sidi M hamed à Alger pour répondre des chefs d inculpation de trafic international de drogues synthétiques, contrebande et atteinte à la santé publique.