Les autorités font une saisie impressionnante de drogues et d’armes

Les forces de la brigade de recherche et d’investigation de la gendarmerie nationale de Tebessa ont récemment mené une opération décisive dans la lutte contre le trafic de drogues et d’armes. Après une perquisition minutieuse du domicile du suspect, situé à Bir El Ater, les autorités ont découvert 76 plaquettes de kif traité, dissimulées dans un sac plastique et soigneusement cachées dans une armoire. Le poids total des drogues saisies s’élève à 7,5 kg. En plus des stupéfiants, la perquisition a permis la découverte de 7 500 comprimés de substances psychoactives, précisément du « Prégabaline » dosé à 300 mg, un médicament fréquemment détourné pour ses effets narcotiques.

La découverte d’armement et l’arrestation du suspect

En parallèle, les gendarmes ont saisi trois armes : une carabine à pompe de type Baikal, calibre 12 mm, ainsi que deux fusils de marque Golden Eagle. Un total de 550 grammes de résine de cannabis, 19 cartouches chargées, et un sabre ont également été récupérés. Ces découvertes mettent en lumière non seulement la présence de substances illicites mais aussi l’implication d’individus dans des activités criminelles plus larges, comprenant le trafic d’armement. Le suspect a été arrêté et un dossier judiciaire a été ouvert. Une fois les procédures légales complètes, il sera présenté devant les autorités judiciaires compétentes pour faire face aux accusations portées contre lui. Cette saisie marque une étape importante dans les efforts des forces de sécurité pour contrer le trafic et garantir la sécurité publique dans la région.

L’Armée Nationale Populaire : Bilan des Opérations du 23 au 29 Avril 2025

Du 23 au 29 avril 2025, l’Armée Nationale Populaire (ANP) a mené des opérations significatives dans plusieurs domaines de la sécurité nationale. Dans la lutte contre le terrorisme, six individus liés à des groupes terroristes ont été arrêtés à travers le territoire national. Ces arrestations témoignent de la vigilance et du professionnalisme des forces armées dans leur mission de sécurisation du pays. Parallèlement, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic, les détachements de l’ANP ont arrêté 38 narcotrafiquants et saisi des quantités substantielles de kif traité (9 quintaux et 91 kilogrammes) et de comprimés psychotropes (105 102 comprimés). Ces opérations ont eu lieu dans différentes régions militaires, en coordination avec les services de sécurité, montrant l’efficacité des actions menées pour contrer les réseaux criminels qui se livrent au trafic de drogue et d’armes.

Dans les régions du sud, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Djanet, l’ANP a démantelé plusieurs réseaux d’orpaillage illégal. En arrêtant 689 individus et en saisissant des équipements tels que des groupes électrogènes, des marteaux-piqueurs, des détecteurs de métaux, ainsi que des explosifs, les autorités ont mis fin à des activités criminelles liées à l’exploitation illégale de l’or. En outre, 19 autres individus ont été interpellés pour des activités de contrebande, avec la saisie de carburant, de tabac et de denrées alimentaires. Concernant l’immigration clandestine, les Garde-côtes ont intercepté 122 migrants clandestins en mer et 856 autres à travers le pays. Ces résultats reflètent l’engagement continu des forces armées dans la protection des frontières et la lutte contre l’immigration illégale.