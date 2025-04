Les autorités démantèlent une bande spécialisée dans le vol de bijouteries et le trafic de drogue

Les services de la sûreté de wilaya de Naâma ont réussi à démanteler une bande criminelle spécialisée dans le cambriolage de bijouteries et le trafic de drogue, grâce à l’intervention de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) et sous la supervision du parquet d’Aïn Sefra. L’affaire débute lorsqu’un bijoutier d’Aïn Sefra dépose plainte après avoir constaté le vol de son magasin par des inconnus. Le cambriolage a entraîné la disparition d’une importante quantité de bijoux ainsi qu’une somme de 2,7 millions de dinars.

Dès la réception de la plainte, une enquête est ouverte, mobilisant les services compétents. En exploitant les techniques modernes d’investigation et les éléments recueillis sur place, les enquêteurs parviennent rapidement à identifier les membres de la bande. Sept suspects, dont une femme, âgés de 18 à 40 ans, sont arrêtés.

Drogues, véhicules et bijoux retrouvés chez les suspects

Les perquisitions menées ont permis de retrouver une partie du butin : 212 500 dinars en espèces ainsi que des bijoux volés. La police a également saisi le matériel utilisé lors du vol, à savoir une moto et un véhicule utilitaire destinés à faciliter le cambriolage et la fuite. Plus inquiétant encore, les forces de l’ordre ont découvert d’importantes quantités de stupéfiants en possession des mis en cause : 41 grammes de cocaïne, 48 comprimés d’ecstasy, 39 comprimés de Parkidil, 16 comprimés de Prégabaline et 2,56 grammes de cannabis traité.

Le procureur de la République d’Aïn Sefra a poursuivi les suspects pour association de malfaiteurs en vue de commettre un vol avec effraction et usage de véhicule, ainsi que pour détention et trafic illicite de drogues dures et de substances psychotropes.

Cette opération illustre l’efficacité des services de sécurité dans leur lutte contre les réseaux criminels structurés dans la région.

