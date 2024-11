Les autorités démantèlent un réseau criminel de trafic de psychotropes (Ain Defla)

La brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) d’El Khemis Miliana, dans la wilaya d’Aïn Defla, a réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de stupéfiants.

Trois frères ont été arrêtés dans le cadre de cette opération, menée grâce à un travail de renseignement approfondi.

Une saisie importante de comprimés de psychotropes

L’opération a permis la saisie de 2 230 comprimés de psychotropes, dont 2 070 ont été saisis lors de l’arrestation de deux femmes à l’entrée est de la ville de Khemis Miliana.

Ces dernières ont été interpellées alors qu’elles tentaient de se débarrasser du sac contenant les comprimés dès qu’elles ont aperçu les policiers.

Suite à un interrogatoire approfondi sous la supervision du procureur de la République, les enquêteurs ont découvert 40 autres comprimés de psychotropes au domicile d’un des suspects, ainsi que 120 autres comprimés après une perquisition dans un autre logement de la ville.

Un réseau organisé avec des liens interrégionaux

Les membres de ce réseau criminel proviennent d’une région de l’est du pays et sont spécialisés dans la distribution de substances interdites. Les informations recueillies ont permis aux forces de police de mener des actions de surveillance et d’interception qui ont conduit à cette arrestation réussie. Les trois suspects, dont deux femmes et un homme, ont été placés en détention et un dossier judiciaire a été ouvert à leur encontre.

Ce coup de filet témoigne de l’engagement des forces de l’ordre à lutter contre le trafic de stupéfiants en Algérie et à protéger la société des effets néfastes de ces substances.