Les autorités démantèlent un réseau criminel à Sidi M’hamed (Alger)

Les services de sécurité de la wilaya d’Alger, notamment la Brigade de la Police Judiciaire de la circonscription administrative de Sidi M’hamed, ont mené une opération fructueuse qui a abouti à l’arrestation de quatre individus suspects originaires de la même région. Ces individus, âgés de 25 à 46 ans, avaient déjà des antécédents judiciaires et sont impliqués dans plusieurs affaires graves.

L’affaire qui les concerne porte principalement sur la création d’un gang de quartier, la possession et le trafic de substances psychotropes, ainsi que leur implication dans une rixe entre gangs de quartiers ayant entraîné des blessures graves, et enfin, un acte criminel de blocage de la voie publique.

Cette opération a été déclenchée suite à des patrouilles pédestres menées par les membres de cette brigade dans l’un des quartiers relevant de leur compétence. Ils ont rapidement remarqué un individu suspect, et après une approche et des enquêtes préliminaires, il a été révélé qu’il était impliqué dans le trafic de substances psychotropes, en collaboration avec un complice. De plus, ils étaient en possession d’armes blanches à leur domicile, et ils utilisaient une chambre au dernier étage du même immeuble à des fins illicites.

Sous la supervision du parquet compétent, les autorités ont obtenu des mandats de perquisition pour les domiciles des suspects, ainsi que pour la chambre utilisée au dernier étage de l’immeuble. Cette opération s’est soldée par la saisie de 80 capsules de substances psychotropes et de 4 armes blanches prohibées, suivie immédiatement par l’arrestation des suspects.

Des suspects identifiés grâce aux réseaux sociaux

Les enquêtes se sont poursuivies, en collaboration avec la quatrième circonscription administrative de Sidi Ahmed, et ont révélé que les deux individus arrêtés étaient également impliqués dans une violente altercation sur la voie publique, armés d’armes blanches. Une vidéo de cet incident avait circulé sur les réseaux sociaux, suscitant l’indignation du public.

Grâce à l’exploitation des outils technologiques et des réseaux sociaux, les enquêteurs ont pu rapidement identifier les deux individus impliqués dans la rixe. Ils ont été appréhendés avec succès dans le cadre de cette affaire en cours.

Les quatre suspects ont été déférés devant le parquet compétent de la région pour répondre de leurs actes présumés. L’enquête se poursuit afin de déterminer tous les détails entourant ces activités criminelles, et la justice décidera des suites à donner à cette affaire. Cette opération des forces de l’ordre témoigne de leur engagement à maintenir la sécurité publique et à lutter contre la criminalité dans la région d’Alger.