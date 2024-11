Les autorités arrêtent un escroc qui attirait ses victimes sur les réseaux sociaux

Les services de sécurité de la circonscription de Chelghoum Laïd, dans la wilaya de Mila, ont arrêté un escroc de 33 ans, identifié par ses initiales (A.Y.), qui exploitait les réseaux sociaux pour commettre des actes de fraude et de chantage. Cet individu, ayant des antécédents judiciaires, utilisait des plateformes comme Facebook et TikTok pour se faire passer pour un bijoutier et attirer des victimes en leur promettant des investissements rentables.

Des promesses de profits pour attirer les victimes

L’escroc promettait des bénéfices rapides, assurant un retour de 30 millions de centimes en seulement 45 jours pour un investissement initial de 100 millions. Par cette méthode, il parvenait à convaincre ses victimes de participer à de prétendues transactions lucratives basées sur la vente de bijoux.

Dans un cas en particulier, il a persuadé une victime qu’il garantirait la vente de ses bijoux avec des bénéfices importants. L’enquête menée par les services de sécurité a permis de dévoiler cette arnaque bien ficelée. Les autorités envisagent désormais de lancer un appel au public pour identifier d’autres éventuelles victimes, soulignant ainsi l’ampleur potentielle de l’escroquerie.

Intimidation et usurpation d’identité

L’individu ne se contentait pas de tromper ses victimes avec de fausses promesses d’investissement : il utilisait également des photos d’une autre personne, elle aussi ayant des antécédents judiciaires, pour renforcer ses menaces. En cas de dénonciation, il se servait de cette usurpation d’identité pour intimider les victimes et les dissuader de signaler ses actes. La personne dont les photos ont été utilisées a nié toute implication lors de son audition par les services de police.

Cette enquête met en lumière les dangers des réseaux sociaux face à la fraude et appelle à la vigilance pour éviter de tomber dans ce type de piège. Les autorités rappellent aux internautes d’être particulièrement prudents face aux propositions d’investissements trop alléchantes et aux offres sans fondement.