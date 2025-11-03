Les automobilistes avertis : poursuites et amendes salées pour ceux qui gênent le tramway d’Alger

Un geste d’incivilité a semé la pagaille sur les rails du tramway d’Alger. Ce lundi matin, la société Société d’exploitation des tramways (Setram) a signalé une perturbation du trafic entre les stations Tripoli Thaâlibia et Tripoli Mosquée.

Selon le communiqué de Setram, la circulation a été interrompue sur ce tronçon après qu’un automobiliste a garé son véhicule de manière anarchique, bloquant le passage du tramway. L’incident a entraîné un ralentissement considérable du service, affectant de nombreux usagers.

Setram a rappelé que le non-respect des règles de stationnement aux abords des voies ferrées représente un risque réel pour la sécurité et le bon fonctionnement du service public. « Ce type de comportement irresponsable compromet la fluidité du transport urbain et expose son auteur à des sanctions », a indiqué la société.

Tramway d’Alger : Setram met en garde contre les comportements dangereux

Dans son communiqué, l’entreprise a également lancé un appel à la responsabilité citoyenne. Invitant les conducteurs à adopter un comportement « respectueux et civilisé » pour préserver la sécurité des passagers et du personnel.

Setram a précisé que de telles infractions sont passibles de poursuites judiciaires et d’amendes financières. Conformément à la réglementation en vigueur. L’entreprise affirme qu’elle appliquera sans hésitation les mesures légales nécessaires afin de protéger la sécurité de son réseau et de ses voyageurs.

Stationnement anarchique : une incivilité qui relance le débat sur la culture routière

Ce nouvel épisode vient s’ajouter à une série d’incidents similaires signalés ces derniers mois dans la capitale. Il relance le débat sur la nécessité de renforcer la sensibilisation autour du respect des transports publics et des zones à risque.

Dans un contexte où les infrastructures de transport se développent rapidement, la vigilance et la responsabilité de chacun restent indispensables pour garantir une mobilité fluide et sûre à Alger.