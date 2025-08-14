Les auteurs de l’agression à Aïn Fakroun condamnés à une lourde peine

Le tribunal correctionnel d’Ain Fakroun a condamné, ce jeudi 14 août 2025, à 15 ans de prison ferme deux des trois jeunes impliqués dans l’agression de Dhafri Moussa au centre-ville.

L’affaire avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo choquante. Celle-ci montrait la violence et le vol subis par la victime. La scène avait provoqué une onde de choc dans la commune. Elle a suscité indignation et inquiétude parmi les habitants et les internautes.

Une enquête rapide après la diffusion d’une vidéo choquante

Les trois suspects, âgés de 17 à 19 ans, ont été arrêtés et placés en détention préventive. Selon le parquet près le tribunal d’Ain Fakroun, « en vertu de l’article 11 du code de procédure pénale et après la large diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant l’agression de la victime dénommée Dhafri Moussa, les suspects ont été identifiés et arrêtés ».

🟢 À LIRE AUSSI : Agression de Aïn Fakroun : le tribunal dévoile les derniers éléments de l’enquête

La vidéo a permis à la police judiciaire de cerner rapidement les trois auteurs. Ch. Kh, 19 ans, S.A, 18 ans et Gh. A, 17 ans. Les enquêteurs les ont présentés dès le 12 août devant le parquet. Les magistrats les ont poursuivis pour « délit de vol avec violence en réunion » conformément à l’article 353 alinéas 01 et 03 du code pénal. Ils ont différé leur jugement dans le cadre des procédures de comparution immédiate.

Les décisions judiciaires : des peines fermes pour les majeurs

Selon les sources proches du dossier, ce matin, lors de l’audience, le tribunal a condamné les deux majeurs à 15 ans de prison ferme. Le mineur, âgé de 17 ans, a été placé en détention préventive par le juge des mineurs, en présence de son tuteur légal. Il fera l’objet d’un jugement adapté à son âge.

🟢 À LIRE AUSSI : La vidéo insoutenable a fait le tour du web… L’agression d’un vieil homme révolte les Algériens

La sanction prononcée traduit la sévérité de la justice algérienne face aux actes de violence en réunion. Cela est particulièrement vrai lorsqu’ils sont rendus publics et suscitent une forte émotion dans la population.

Au-delà des peines, l’affaire relance le débat sur la sécurité dans les centres-villes. Elle pose aussi la question du rôle des réseaux sociaux dans la médiatisation rapide des faits violents. La viralité des images a permis de retracer rapidement le déroulement des événements.

Enfin, l’agression à Ain Fakroun rappelle l’importance de la vigilance et des mesures de prévention dans les espaces publics pour limiter ce type d’incidents.