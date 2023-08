Les artistes Dima et Tala Tourgane sublimes en tenues traditionnelles algériennes

Le vendredi dernier, le théâtre Flissi à Alger a accueilli le grand compositeur, d’origine algérienne, Tarek AL Arabi Tourgane, et sa famille, qui ont fait voyager le public algérien dans le temps. Grâce à leur interprétation des chansons des génériques des dessins animés.

Par ailleurs, ce spectacle qui a connu un afflux phénoménal des spectateurs algériens, a été marquée également par la présence sur scène de deux tenues traditionnelles algériennes, le Karakou et le Caftan.

« Le Karakou ne peut être qu’Algérien », Dima Tourgane

En effet, les deux membres de la famille du compositeur Tarek Tourgane, notamment Dima et Tala, ont décidé d’opter pour l’habit traditionnel algérien pour célébrer leur présence dans leur pays. De son côté, Tala Tourgane, a choisi un sublime caftan bleu, brodé et perlé en doré et argent.

Quant à l’artiste Dima Tourgane, celle-ci a adopté le style Assimi, avec un très beau Karakou noir brodé en doré, réalisé par le styliste Riyad Tlemceni. Ravie de son allure, la fille de Tarek Tourgane, n’a pas caché sa joie de porter cette tenue traditionnelle. Par ailleurs, pour accessoiriser son look, Dima a opté pour l’emblématique khit errouh algérien.

En effet, Face à la presse algérienne, Dima Tourgane a fait part de son admiration pour le Karakou algérien et a déclaré « je veux le Karakou pour le porter aussi dans un style casuel ». Et ce, avant d’ajouter que cette tenue traditionnelle représente un design international et ne peut être qu’Algérien.

| À LIRE AUSSI :

>> Tarek Alarabi Tourgane en concert à Alger : Entre nostalgie et désorganisation

>> « Un rêve qui se concrétise », le compositeur Tarek Tourgane chaleureusement accueilli en Algérie