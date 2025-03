Les artistes algériens rendent hommage à Salah Aougrout : un moment fort en émotion (vidéo)

La scène artistique algérienne a vibré d’émotions hier soir, lors de l’émission « Qaadetna Djazaïria » diffusée sur la chaine télévisée Samira TV. Salah Aougrout, figure légendaire du cinéma et de la télévision algérienne, en convalescence après une longue période d’absence pour raisons de santé, retrouvait les caméras. Mais ce soir-là, ce n’est pas seulement son retour qui a marqué les esprits, mais aussi l’amour sincère que lui ont témoigné ses pairs et admirateurs.

À travers une série de messages profondément émouvants, comédiens et réalisateurs lui ont exprimé leur respect, leur gratitude et surtout, leur profond attachement envers ce grand artiste. Un instant suspendu dans le temps, où la reconnaissance et l’émotion ont pris le dessus, rappelant à tous l’importance et l’empreinte indélébile de Salah Aougrout dans le cœur des Algériens.

L’émission, qui a réuni différents invités comme Hocine Lasnami et le réalisateur Mohamed Oukassi, s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, en parfaite harmonie avec l’esprit du Ramadan.

Salah Aougrout : un hommage émouvant des artistes algériens sur Samira TV

Durant cette émission spéciale, Salah Aougrout a eu droit à une belle surprise. Une série de vidéos où plusieurs artistes algériens lui ont adressé des messages empreints d’admiration et d’affection.

Numidia Lezoul : une déclaration empreinte de gratitude

Numidia Lezoul, chanteuse et actrice, a ouvert le bal en replongeant dans ses souvenirs. Évoquant avec une vive émotion ses premiers pas aux côtés de Salah Aougrout et du réalisateur Djaffar Gacem. Avec nostalgie et gratitude, elle a confié : « Jamais je n’oublierai mes débuts avec toi. J’ai eu la chance d’apprendre aux côtés d’un géant comme toi ».

Djaffar Gacem rend hommage à un rôle iconique, Achour 10 !

Djaffar Gacem a, lui aussi, rendu hommage a Salah Aougrout. Le scénariste et réalisateur a ravivé la mémoire collective en rappelant les rôles inoubliables de Salah Aougrout. Tels que Djem’i, Bouzid et Achour 10. En effet, il y a quelques années, ce même réalisateur avait dirigé Salah Aougrout dans l’emblématique série télévisée « Sultan Achour 10 ». Un projet qui a marqué toute une génération et où l’acteur avait incarné avec brio le personnage du sultan. Un rôle iconique qui a profondément marqué les Algériens.

D’ailleurs, pour marquer ce lien unique, Djaffar Gacem a tenu à montrer la couronne du sultan. Symbole du personnage et de son règne dans le cœur du public, comme un rappel tangible de l’empreinte laissée par Salah Aougrout sur la télévision algérienne.

Imen Noel : un lien inaltérable avec Salah Aougrout

Par ailleurs, la talentueuse actrice Imen Noel a témoigné de l’attachement indéfectible qu’elle et tous les Algériens portent à Salah Aougrout. Elle a confié qu’il lui manquait profondément et qu’elle était heureuse de le voir sur la voie du rétablissement. « Tu manques aux artistes et au peuple« , a-t-elle ajouté. Soulignant que nombreux sont ceux qui s’enquièrent de ses nouvelles à chaque occasion. « Ton absence a été longue, mais tu n’as jamais quitté nos cœurs et nos esprits. Nous prions Dieu pour toi, pour un prompt rétablissement« , a-t-elle déclaré.

Nabil Asli : l’attente d’un retour prochain de Salah Aougrout sur la scène artistique

Nabil Asli, un autre acteur très apprécié des Algériens, a également tenu à adresser quelques mots à l’artiste. Il s’est exprimé en son nom et au nom du peuple algérien. Témoignant de son amour et de son profond respect pour le grand Salah Aougrout. Il a souligné que ce dernier avait encore beaucoup à apporter au cinéma et à l’audiovisuel algérien. Enfin, il lui a souhaité un prompt retour sur scène, ainsi qu’un excellent Ramadan.

Enfin, face à ces témoignages emplis de sincérité, Salah Aougrout n’a pu contenir son émotion. Des larmes ont perlé sur son visage, témoignant de la puissance de cet hommage. Ce retour sur le petit écran, même en tant qu’invité, marque une étape symbolique dans sa convalescence et réaffirme l’affection que lui portent ses pairs et ses fans.

