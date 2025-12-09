Les arnaques explosent dans les jeux vidéo : le guide Kaspersky pour protéger les joueurs de tout âge

L’univers du jeu vidéo rajeunit à grande vitesse. Sur la scène eSports, certains deviennent professionnels dès 12 ou 13 ans, et les premières aventures numériques peuvent commencer dès l’âge de quatre ans !

Mais cet écosystème ludique n’est pas sans danger. Si tous les joueurs, petits et grands, sont exposés à des menaces en ligne, les enfants sont devenus une cible de choix pour les cybercriminels, car derrière le jeune joueur se cache souvent le portefeuille des parents.

Alors, pourquoi les escrocs ciblent-ils plus fréquemment les enfants que les joueurs expérimentés ? Quelles sont leurs méthodes ? Et que cherchent-ils à voler au juste ? Les experts de Kaspersky ont analysé ce phénomène.

Jeux en ligne : l’appât du « gratuit », une faille qui cible les jeunes joueurs

L’une des arnaques les plus répandues visant les jeunes joueurs promet de générer gratuitement de la monnaie virtuelle, ces précieux V-Bucks dans Fortnite ou Robux dans Roblox. Pour atteindre le haut du classement, il faut en effet dépenser, parfois beaucoup. Plutôt que de demander de l’argent à leurs parents, beaucoup d’enfants cherchent des astuces pour en obtenir sans débourser un sou. Cette quête du « gratuit » les rend vulnérables.

Les escrocs ne se donnent même pas la peine de compliquer leurs méthodes. Sur de faux sites d’hameçonnage, ils demandent carrément les identifiants des comptes de jeu. Par exemple, pour obtenir des gemmes dans Brawl Stars, on demande aux jeunes joueurs de renseigner leur adresse e-mail associée au compte Supercell… et leur mot de passe. Une fois en possession de ces informations, les pirates accèdent au compte, le modifient, et l’enfant perd tout ! Avancée, objets acquis, parfois même argent réel investi.

Certaines arnaques sont encore plus directes. On propose par exemple des « cheats » (triche) pour Valorant, avec un tutoriel demandant de désactiver l’antivirus avant installation. Le fichier malveillant, caché dans une archive protégée, profite alors de cette brèche pour voler des données. Si l’enfant utilise l’ordinateur familial, ce sont toutes les informations des parents (mots de passe, données bancaires) qui peuvent être compromises.

Un chiffre illustre cette vulnérabilité, un logiciel malveillant se faisant passer pour Minecraft ou Roblox est téléchargé trois à quatre fois plus souvent qu’un jeu pour adultes, selon un récent rapport de Kaspersky.

Arnaques gaming : des méthodes plus sophistiquées pour cibler les joueurs adultes

Pour tromper les joueurs expérimentés, les méthodes doivent être plus élaborées. Les escrocs créent alors des sites imitant parfaitement des jeux comme GTA Online, ou proposent de fausses loteries avec des récompenses de rêve (iPhone, PlayStation 5) contre une « petite commission » à régler par carte bancaire. Après le paiement, plus aucune nouvelle, et les données bancaires sont en péril.

Une autre technique répandue consiste à copier des boutiques d’accessoires de jeux populaires (CS:GO, Warface). Pour acheter à prix cassé, il faut se connecter avec ses identifiants Steam ou réseaux sociaux. Le compte est alors détourné et les objets revendus.

Enfin, des offres de lots de jeux à quelques euros, ou de Battle Pass gratuits en échange des numéros de carte bancaire « pour vérifier l’âge », servent en réalité à récupérer des données qui seront revendues sur le Dark Web.

Cybersécurité gaming : les solutions Kaspersky pour joueurs de tous les âges

Que vous fassiez vos débuts dans l’univers des jeux vidéo ou que vous soyez un joueur inconditionnel, les menaces sont les mêmes. Pour vous en protéger, les experts de Kaspersky recommandent d’adopter plusieurs réflexes essentiels :

1. Pour vos comptes : privilégiez des mots de passe complexes et uniques

L’idée est simple, si l’un est compromis, les autres restent sécurisés. Pour ne pas avoir à tous les retenir, un gestionnaire de mots de passe vous aide à les mémoriser et à les stocker en toute sécurité.

2. Activez systématiquement l’authentification à deux facteurs (2FA)

Cette barrière supplémentaire rend l’accès à votre compte considérablement plus difficile pour un pirate. C’est une étape simple qui fait toute la différence.

3. Soyez stratégique pour vos paiements en ligne

Privilégiez les cartes de paiement virtuelles en ne créditant que le montant exact de votre achat. Cette habitude limite les risques en cas de fuite. Et gardez toujours un œil critique, une offre de jeux à prix dérisoire doit immédiatement éveiller vos soupçons.

4. Équipez votre ordinateur de jeu d’un antivirus robuste

C’est la base. Les solutions Kaspersky intègrent par exemple un « mode Jeux » qui s’active automatiquement à chaque session. Ce mode suspend notifications et mises à jour pour ne pas vous interrompre. Tout en maintenant une protection active en arrière-plan. Concrètement, cela signifie que :

Votre système est protégé en temps réel contre les logiciels malveillants ;

Vos données personnelles et mots de passe sont surveillés et stockés de manière chiffrée ;

Les liens que vous consultez sont analysés pour bloquer phishing et arnaques ;

Un VPN intégré masque votre adresse IP , chiffre votre connexion et peut même optimiser votre latence ;

, chiffre votre connexion et peut même optimiser votre latence ; Les paramètres système sont ajustés pour garantir des performances de jeu fluides.

Enfin, en combinant ces bonnes pratiques et des outils adaptés, vous pouvez profiter de vos parties l’esprit bien plus serein.

