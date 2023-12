Un nouvel acte raciste, ciblant la communauté arabe à l’hexagone, vient d’être enregistré dans un lycée en France. Un mot contenant des menaces de mort à caractère raciste a été découvert dans les couloirs du lycée Jean Monnet à Libourne.

Ces menaces de mort ciblaient certains élèves du lycée ainsi qu’un professeur, provoque de l’émoi à Girond. Le corps professoral de cet établissement a décidé d’exercer son droit de retrait suite à cet incident.

Après des menaces de mort à caractère raciste, le lycée Jean Monnet ferme ses portes temporairement

Un mot contenant quelques lignes avec des menaces de mort proférées à l’adresse de plusieurs élèves et une enseignante. « Les Arabes du lycée, on doit les tuer. Je vais les saigner comme les cochons de mon grand-père » écrit l’auteur de la missive découverte lundi dernier.

Par ailleurs, suite à ces menaces manuscrites, une plainte a été déposée par le corps professoral, ces derniers ont décidé d’exercer leur droit de retrait pour le motif « d’un danger grave et imminent ». Quants aux élèves de cet établissement, ces derniers ont été renvoyés chez eux, le jour des faits.

Les éléments de la gendarmerie se sont déplacés sur place pour entamer la fouille des sacs pour retrouver l’auteur de ces menaces. « Nous condamnons absolument les propos de ce petit mot. C’est immonde et inacceptable. D’autant plus qu’il s’en prend à une enseignante et à un groupe d’élèves identifiées » a déclaré, jeudi, la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN). Une enquête a été ouverte, jeudi dernier, pour identifier l’auteur de cette missive.

🇨🇵 FLASH – « Je vais t'égorger comme un cochon, ainsi que tous les bougnoules du lycée » La moitié des enseignants d'un lycée de Libourne exercent leur droit de retrait après avoir reçu une lettre anonyme menaçant de mort une enseignante et les élèves d'origine Maghrébine. — Tajmaât (@Tajmaat_Service) December 9, 2023

Un autre incident similaire a été signalé dans un autre établissement en France. En effet, quelques jours avant, un professeur du collège Marguerite-Duras a reçu des menaces de mort de la part d’un collégien.

| À LIRE AUSSI :

>> France : 78% des musulmans jugent l’application de la laïcité « discriminatoire »

>> France : demande de dénonciation de l’Accord 1968 avec l’Algérie rejetée par l’Assemblée