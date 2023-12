« Les Algériens sont les pires », graves révélations sur les propos racistes de Galtier

Le journal français spécialisé « L’Équipe » a révélé les propos racistes qu’aurait tenus Christophe Galtier envers ses joueurs musulmans lorsqu’il entrainait l’OGC Nice, lors de la saison 2021-2022. Des révélations choquantes, faut-il le dire, en ce qui concerne notamment les joueurs algériens, Hicham Boudaoui, Youcef Atal et Bilal Brahimi.

Le mois d’avril dernier, le journaliste français, Romain Molina, a dénoncé le racisme de Christophe Galtier envers les joueurs noirs et ceux de confession musulmane lorsqu’il entrainait l’OGC Nice. En effet, Molina a dévoilé un mail envoyé de l’ex-directeur sportif des Aiglons, Julien Fournier, au conseiller du propriétaire du club, Dave Brailsfolde, à propos du racisme du technicien français de 56 ans.

Soupçonné de racisme et de discrimination à l’OGC Nice, il a été placé en garde à vue le 30 juin dernier. Le 15 décembre prochain, l’actuel entraineur d’Al-Duhail (D1 Qatar) doit être jugé par le tribunal correctionnel de Nice pour harcèlement moral et discrimination.

En attendant, le journal français spécialisé « L’Équipe » a dévoilé le contenu des auditions, face aux policiers, de plusieurs acteurs du dossier, entre autres son adjoint à l’OGC Nice, Frédéric Gioria. Le moins que l’on puisse dire, est que ce dernier a fait des révélations choquantes à propos du racisme de Galtier envers les joueurs algériens, Hicham Boudaoui, Youcef Atal et Bilal Brahimi.

Atal, Boudaoui, Brahimi… révélations choquantes sur le racisme de Galtier

À cet effet, Frédéric Gioria raconte une anecdote qui date de janvier 2022. Il décrit l’agacement de Christophe Galtier lorsqu’il apprend le recrutement de l’international algérien Billal Brahimi. « Encore un musulman, je n’en veux pas, on en a assez », aurait-il dit.

Selon toujours le concerné, Galtier aurait qualifié Youcef Atal et Hicham Boudaoui (Algériens) de « sales types ». « Le pire, ce sont les Algériens », aurait-il lâché. Des propos, là encore, contestés par l’accusé.

« L’Équipe » a également dénoncé la gestion du ramadan et du fait de rompre, ou non, le jeûne les jours de match. En mars 2022, une liste aurait été dressée par Galtier, sur laquelle auraient été couchés les noms des joueurs qu’ils souhaitaient voir partir. Sans surprise, les joueurs algériens en faisaient partie. Son directeur sportif Julien Fournier lui aurait alors proposé de recruter un joueur turc. Galtier aurait répondu : « Julien, tu n’as toujours pas compris. Moi, je ne veux plus de noirs ou d’arabes, » selon le témoignage de Julien Fournier.

Contactés par L’Équipe, les avocats de Christophe Galtier font savoir que l’entraîneur est « déterminé » et « attend enfin ce débat public et contradictoire où il démontrera qu’il n’a évidemment jamais discriminé ou harcelé quiconque. Tout son parcours professionnel, sa réputation témoignent de sa personnalité irréprochable. »