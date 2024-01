Les Algériens sont-ils racistes ? : un Ghanéen répond par une expérience sociale (vidéo)

Les préjugés autour de l’Algérie et de son peuple empêchent, parfois, les touristes étrangers à son rendre dans le pays. Dans ce sillage, un jeune vidéaste, originaire du Ghana, a fait de l’Algérie le sujet de ses vidéos sur sa chaine YouTube.

Sur sa chaine YouTube, intitulée BigdesTv, le ressortissant ghanéen traite plusieurs sujets, dans ses vidéos. Parmi ces derniers, le racisme en Algérie.

« Fais-moi un câlin si tu n’es pas raciste » : un ressortissant ghanéen casse les préjugés sur les Algériens

Avant de se rendre dans le pays, ce vidéaste avait une vision différente de l’Algérie et des Algériens. Cependant, dès son arrivée et après avoir fait ses études dans le pays, il s’est rendu compte que tous ces préjugés et idées reçues sont fausses.

D’ailleurs, c’est ce qu’il essaie de démontrer grâce à sa nouvelle vidéo, tournées dans les rues de la wilaya d’Oran. En effet, dans une séquence de 11 minutes, il tente de répondre à la question » les Algériens sont-ils vraiment racistes ? ». Debout dans les rues d’Oran, tandis qu’une caméra le film à quelques mètres et grâce à une pancarte qu’il tient entre les mains, sur laquelle s’est écrit « Fais-moi un câlin si tu n’es pas raciste », il invite les gens à participer à cette expérience sociale.

D’ailleurs, dans la vidéo en question, on voit de nombreux passants, de tout âge, qui s’arrêtent devant le vidéaste pour lui faire des câlins et prouver qu’ils ne sont pas racistes. D’ailleurs, l’un des passants l’invite même à prendre un café avec lui, tandis qu’un autre homme va jusqu’à arrêter sa voiture en plein milieu de la route pour prendre le vidéaste dans ses bras.

