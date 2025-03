Les Algériens sont-ils heureux ? Ce que révèle le rapport mondial du bonheur 2025

Le nouveau rapport mondial du bonheur, publié aujourd’hui 20 mars sous l’égide de l’ONU et basé sur divers facteurs, révèle que l’Algérie a gagné des places dans le classement, se situant désormais au 84ᵉ rang.

Le classement du bonheur est déterminé en calculant une moyenne sur trois ans des évaluations individuelles de satisfaction dans la vie, combinée à des facteurs tels que le PIB par habitant, le soutien social, l’espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité et la perception de la corruption.

Rapport mondial du bonheur : l’Algérie se hisse à la 84ᵉ place

L’Algérie se distingue comme le pays le plus heureux du Maghreb, en se classant à la 84ᵉ place au niveau mondial, grâce à un score de 5.4 sur 10, devançant ainsi ses voisins, notamment le Maroc, classé 112e place avec la petite note de 4.9, et la Tunisie qui arrive à la 113e position, avec un score de 4.8.

En Afrique, l’Algérie arrive à la troisième place, précédée par l’île Maurice (78ᵉ) et la Libye (79ᵉ). Cette évaluation positive du bonheur en Algérie est attribuée à une forte cohésion sociale et à un esprit de solidarité et à un esprit de solidarité qui influencent positivement la perception du bien-être dans le pays.

En effet, le rapport révèle un fait remarquable : 52% des Algériens ont apporté leur aide à un étranger au cours du mois passé. Cet acte de solidarité, témoignant d’une forte entraide. Malgré des difficultés économiques, les liens communautaires solides favorisent un bien-être général.

NEW: People are much kinder than we expect, according to findings published today (20 March) in World Happiness Report 2025.

Quels sont les pays où les gens sont les plus heureux en 2025 ?

La Finlande conserve son titre du pays le plus heureux du monde, pour la huitième année consécutive, tandis que les États-Unis chutent au 24ᵉ rang, leur classement le plus jamais enregistré depuis la création de ce rapport en 2012, où ils avaient figuré à la 11ᵉ place.

Les pays nordiques arrivent quant à eux dans le top 10. En effet, le Danemark, l’Islande et la Suède talonnent la Finlande sur le podium. Pendant ce temps, le Costa Rica et le Mexique sont entrés pour la première fois dans le top 10 des pays les plus heureux dans le monde.

Par ailleurs, la France n’arrive qu’au 33ᵉ rang, largement devancée par la Suisse (13ᵉ), la Belgique (14ᵉ) et le Canada (18ᵉ). L’Afghanistan s’est une fois de plus conservé sa place comme le pays le plus malheureux du monde, en arrivant à la dernière place de ce classement dressé par l’ONU.

