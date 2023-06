Les Algériens qui auraient pu jouer pour la France

Dans l’article d’aujourd’hui, nous allons brièvement parler des joueurs qui auraient pu jouer pour l’équipe nationale française, mais qui ont décidé de défendre les couleurs de leur pays natal, l’Algérie.

Pour presque tous les joueurs, le problème principal est de trouver un bookmaker fiable et en même temps avec une interface conviviale. Sur cette page bookmaker-ratings.ng, vous trouverez une liste de tous les bookmakers disponibles qui sont vraiment très appréciés. Les sociétés offrent un produit fantastique avec un large choix d’options de paris sur le cricket et les courses de chevaux, ainsi qu’un streaming en direct gratuit.

Riyad Mahrez

Âge : 32 ans

Poste : milieu de terrain droit

Club : Manchester City, Angleterre

Indemnité de transfert : 60 millions d’euros

Riyad Mahrez est né en 1991 dans la ville française de Sarcelles. Ses parents sont algériens, mais sa mère a des racines marocaines.

Il a commencé sa carrière dans des clubs français, mais a acquis le statut de joueur de haut niveau à Leicester et à Manchester City, avec lequel il a remporté le titre de Premier League. Il n’a jamais joué pour les équipes de jeunes de France.

Il a marqué 3 buts lors de la dernière Coupe d’Afrique.

Yacine Brahimi

Âge : 33 ans

Poste : milieu gauche

Club : Al Rayyan, Qatar

Indemnité de transfert : 21 millions d’euros

Yacine est né en 1990 à Paris dans une famille algérienne. Il a commencé sa carrière à la maison et a joué pour toutes les équipes de jeunes de France, mais a choisi l’équipe nationale algérienne.

Faouzi Ghulam

Âge : 32 ans

Poste : arrière gauche

Club : Naples, Italie

Indemnité de transfert : 23 millions d’euros

Faouzi est né en 1991 à Saint-Priest-en-Jarez dans une famille nombreuse algérienne.

Il a commencé sa carrière en France et l’a poursuivie en Italie. Il n’a joué que deux matches pour l’équipe nationale de jeunes de la France, mais au niveau adulte, il a décidé de jouer pour l’Algérie. Il n’a pas été convoqué pour la Coupe d’Afrique 2019, bien qu’il soit un joueur important de Naples.

Sofiane Hanni

Âge : 32 ans

Poste : milieu de terrain offensif

Club : Al-Gharafa, Qatar

Indemnité de transfert : 6 millions d’euros

Sofiane est né en 1990 dans la petite ville d’Ivry-sur-Seine. Depuis son enfance, il est ami avec le footballeur congolais Bakambu.

Après la France, il a joué en Turquie, en Belgique, en Russie, sans succès, et maintenant au Qatar.

Il joue pour l’Algérie depuis 2016, mais en raison du manque de joueurs d’entraînement pour la Coupe d’Afrique, il n’a pas été appelé.

Aïssa Mandi

Âge : 31 ans

Poste : défenseur central

Club : Real Betis, Espagne

Indemnité de transfert : 16 millions d’euros

Aïssa est né en 1991 dans la petite ville de Châlons-en-Champagne.

Après avoir passé le baccalauréat français à Reims, il est immédiatement parti pour l’Espagne. Il n’a pas joué pour les équipes de jeunes françaises et joue pour l’Algérie depuis 2014, avec laquelle il a remporté la dernière Coupe.

Sofiane Feghouli

Âge : 33 ans

Poste : milieu de terrain droit

Club : Galatasaray, Turquie

Indemnité de transfert : 8 millions d’euros

Sofiane Feghouli est né en 1989 à Levallois-Perret.

Il a joué pour les équipes nationales des moins de 18 ans et des moins de 21 ans. Il a été peu appelé, ce qui explique sans doute qu’il ait décidé de jouer en équipe nationale pour l’Algérie. Il a marqué un but lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Nabil Bentaleb

Âge : 28 ans

Poste : milieu de terrain défensif

Club : Schalke, Allemagne

Indemnité de transfert : 10 millions d’euros

Nabil Bentaleb est né à Lille en 1994. Il a joué un match avec l’équipe de France des moins de 19 ans, mais a décidé de jouer pour l’Algérie au niveau senior.

Il a commencé sa carrière dans des clubs français et belges, et après 5 ans à Tottenham, il est parti pour l’Allemagne.

Il a joué pour Schalke et l’équipe nationale, mais aujourd’hui il ne joue presque plus.

Il n’a pas été appelé pour la Coupe d’Afrique.

En conclusion, la décision de ces joueurs algériens talentueux de renoncer à l’opportunité de jouer pour l’équipe nationale française en faveur de la représentation de l’Algérie est un témoignage de leur fort sentiment d’identité et de loyauté envers leurs racines. Chaque joueur a une histoire unique, influencée par son héritage algérien et les expériences qu’il a vécues au cours de ses années de formation. Alors qu’ils auraient pu facilement choisir de jouer pour la France, ces joueurs ont ressenti un lien profond avec leur culture algérienne et ont choisi de l’honorer sur la scène internationale.

Leur choix a non seulement façonné leur propre carrière, mais a également eu un impact significatif sur le football algérien. Grâce à leurs compétences, leur dévouement et leur passion, ces joueurs sont devenus des membres à part entière de l’équipe nationale algérienne, contribuant à son succès dans diverses compétitions, notamment la Coupe d’Afrique des Nations. Leur présence sur le terrain a été une source d’inspiration pour les jeunes footballeurs algériens et a joué un rôle essentiel dans l’amélioration de la réputation du football algérien.

En outre, l’histoire de ces joueurs met en lumière le thème plus large de l’interaction complexe entre l’identité nationale, le sport et les choix personnels. Le football, en tant que sport mondial, offre aux individus la possibilité de montrer leurs compétences et de représenter leur pays. Cependant, pour certains, la décision va au-delà du simple talent et s’articule autour d’un lien profond avec leur héritage.

Alors que le paysage du football continue d’évoluer, il est important de reconnaître et d’apprécier la diversité des origines et des motivations qui façonnent les décisions des joueurs en matière de représentation internationale. Les histoires de ces joueurs algériens qui auraient pu jouer pour la France mais qui ont choisi l’Algérie mettent en lumière les complexités de l’identité, la fierté culturelle et le pouvoir du sport pour rapprocher les nations et les communautés.

En fin de compte, qu’ils aient porté les couleurs de la France ou de l’Algérie, ces joueurs ont laissé une marque indélébile sur le monde du football et sont devenus des icônes pour leurs nations respectives. Leurs contributions sur le terrain et en dehors témoignent de la richesse des talents footballistiques et des liens indéfectibles qui unissent les joueurs à leur pays d’origine.