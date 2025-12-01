Composez *254# : à quoi sert le nouveau code lancée par l’ARPCE ?

L’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE) a franchi une étape majeure dans la sécurisation des données des citoyens. L’Autorité a officiellement annoncé, ce lundi, le lancement de son nouveau service Arkami DZ (Mes numéros), un outil crucial permettant aux abonnés de téléphonie mobile de connaître avec précision le nombre de puces (cartes SIM) enregistrées sous leur identité auprès de leur opérateur.

Sous le slogan percutant : « Protéger votre identité numérique commence par connaître tout ce qui est enregistré en votre nom », l’ARPCE positionne ce service comme une démarche anticipative et indispensable.

L’objectif est d’offrir à chaque abonné la possibilité de vérifier et de contrôler le nombre exact de cartes SIM associées à son nom, renforçant ainsi sa protection contre tout usage frauduleux ou illégal de son identité.

🟢 À LIRE AUSSI : Une « maladie mystérieuse » affole une commune de Tiaret : Le ministère ouvre une enquête

Les risques potentiels liés à l’utilisation non autorisée de cartes SIM – notamment en matière de sécurité et d’ordre publics – ont motivé cette initiative. L’ARPCE répond ainsi à un impératif de sécurité numérique qui, selon elle, est une « responsabilité collective essentielle et ne peut être différée ».

ARPCE : Comment utiliser le service Arkami DZ ?

L’accès à cette vérification est rendu simple et uniforme. L’ARPCE, en collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile, a mis en place un code unifié unique :*254#.

Composez le code *254# depuis votre numéro de téléphone.

depuis votre numéro de téléphone. Saisissez votre date de naissance pour la vérification d’identité.

Recevez instantanément un SMS vous indiquant le nombre total de puces enregistrées à votre nom chez cet opérateur.

Le service est facturé à un tarif minime de 5 DA par requête réussie, prélevé directement sur le crédit de l’abonné.

Le communiqué de l’ARPCE souligne, cependant, que la vérification ne couvre, dans un premier temps, que les puces enregistrées chez l’opérateur contacté.

Pour s’assurer de l’absence totale de puces enregistrées à leur nom chez d’autres opérateurs, les abonnés sont vivement encouragés à se présenter personnellement aux agences commerciales de chaque opérateur concerné. Cette démarche doit être effectuée en présentant une pièce d’identité officielle en cours de validité.

🟢 À LIRE AUSSI : Revalorisation des retraites : Tebboune dissipe le flou et fixe une date

Pour toute information ou clarification supplémentaire concernant ce nouveau service de sécurité, l’ARPCE redirige les citoyens vers les agences commerciales de leurs opérateurs respectifs.

L’Autorité insiste : l’heure est à la vérification. L’adoption de Arkami DZ est considérée comme le premier geste concret pour une citoyenneté numérique responsable et sécurisée.