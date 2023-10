Les Algériens parmi les plus grands demandeurs de visas pour la France

De plus en plus d’Algériens quittent le territoire national à la recherche d’une nouvelle opportunité à l’étranger. La France fait partie des destinations de choix pour ces ressortissants et ces étudiants, notamment pour de nombreuses motivations.

Les dernières données, dévoilées par Schengen Statistics, montrent que les ressortissants algériens ne sont pas les seuls intéressés par la France. Les Chinois figurent en tête de la liste des nationalités qui demandent le plus de visas pour la France.

Les Chinois et les Algériens dominent le classement des nationalités qui demandent le plus de visas français

Entre 2017 et 2022, les ressortissants chinois ont été les premiers demandeurs de visas français, au cours des six dernières années. En effet, durant cette période, ils ont déposé plus de 2.3 millions de visas pour voyager à l’hexagone.

Par ailleurs, avec plus de deux millions de demandes de visa déposées dans les consulats français à Hydra, Alger, Annaba et Oran, les Algériens arrivent directement derrière les Chinois et occupent la deuxième place de ce classement.

Parmi les facteurs qui alimentent cette motivation de voyager en France, la maitrise de la langue française, vu qu’un tiers de la population parle couramment le français, mais aussi l’histoire en commun avec le pays.

Visas France : le taux des demandes des Algériens a baissé en 2022

Si les Chinois occupaient cette première place de 2017 à 2019, les Algériens accaparent cette position entre 2020 et 2022. Une période pour laquelle près de la moitié des demandes de visa exprimées par les Algériens ont été refusées par la France.

Par ailleurs, selon les données de Schengen Statistics, le nombre de ces demandes a enregistré une baisse de son taux. En effet, le taux enregistré en 2022, en comparaison à celui de 2019, a baissé de 96.2% pour les Chinois, 57.5% pour les Marocains et de 49.8% pour les Algériens.

| À LIRE AUSSI :

>> Demande de visa Schengen : le Parlement européen vote pour une nouvelle loi

>> Voyager en Indonésie : du nouveau pour les demandeurs de visa touristique