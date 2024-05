Les algériens ont recours plus en plus aux crédits à la consommation

L’acquisition d’équipements ménagers et d’appareils électroménagers est désormais à la portée de tous, y compris pour les personnes à faible revenu en Algérie.

Et cela grâce à l’ouverture croissante des options de paiement échelonné.

Une visite dans l’une des entreprises spécialisées dans la vente de meubles et d’appareils électroménagers à crédit a révélé que la demande pour ce mode de paiement est en hausse constante.

Les raisons varient d’une personne à l’autre, mais l’objectif reste le même : faciliter l’accès à des biens souvent considérés comme coûteux.

Le crédit à la consommation : un choix populaire

Les responsables de l’entreprise confirment que le crédit attire de plus en plus de clients, y compris ceux qui sont financièrement à l’aise.

Cette tendance s’aligne avec la capacité d’achat actuelle et reflète un changement culturel vers l’acceptation du crédit comme moyen d’acquisition.

Le crédit à la consommation s’adapte aux personnes de revenus moyens et même élevés.

Il représente une alternative culturelle qui permet d’utiliser l’argent disponible pour d’autres projets tout en équipant sa maison, en achetant des motos ou des voitures grâce à des paiements mensuels conformes aux principes de la finance islamique.

Cette approche permet aux consommateurs de rester fidèles à leurs convictions religieuses tout en profitant des avantages du crédit.

Le crédit à la consommation couvre désormais une large gamme de produits, comme :

Réfrigérateurs et congélateurs ;

Lave-linge et sèche-linge ;

Lave-vaisselle ;

Fours et micro-ondes ;

Plaques de cuisson et hottes aspirantes ;

Petits appareils de cuisine ;

Climatiseurs et chauffages.

Et a libéré de nombreux citoyens de la contrainte de devoir économiser la totalité du montant nécessaire à l’achat. Cette évolution marque un tournant dans les habitudes de consommation en Algérie, offrant plus de flexibilité et d’accessibilité à tous.