Les Algériens jettent chaque année 900 millions de baguettes de pain

Les Algériens jettent plus de 900 millions de baguettes de pain par an. C’est ce qu’a révélé un rapport de l’Agence nationale des déchets (AND) paru hier, jeudi 22 décembre 2022.

Globalement, la quantité de déchets ménagers produite en Algérie au cours de l’année 2021 a été estimée à 11,1 millions de tonnes. Cela représente une moyenne de 0,68 kg de déchets par jour et par personne (250 kg/an). Toutefois, par rapport à la période d’avant la pandémie du COVID-19, le chiffre a baissé de 12 %.

L’étude de l’AND, qui est la première du genre en Algérie, a été menée sur un échantillon de 35 754 foyers, 177 972 personnes, 2262 entités économiques et administratives, répartis sur 10 wilayas du pays (5 du nord, 3 des hauts plateaux, et 2 du sud).

En 2019, avant la crise sanitaire, on a estimé que la production de déchets ménagers et assimilés en Algérie s’élevait à 12,6 millions de tonnes (0,8 kg/j/personne). La baisse de 12 % enregistrée en 2021 équivaut à 1 million de tonnes de déchets en moins.

Quid du gaspillage de pain en Algérie ?

S’agissant de la question sensible du gaspillage du pain, la responsable à l’AND a révélé que les Algériens gaspillent chaque année l’équivalent de 912 millions de baguettes (plus de 2,5 millions par jour) ! Si l’on divise ce chiffre par le nombre total d’habitants (45 millions), on se rend compte que chaque Algérien jette à la poubelle 20 baguettes de pain par an.

Plus en détail, le volume annuel total de pain gaspillé atteint 227 906 tonnes, soit 14 grammes par jour et par personne. Cette quantité représente 0,92 % du total des déchets ménagers.

Pour rappel, en avril 2021, le président de la Fédération nationale des boulangers a fait savoir que sur les 50 millions de baguettes de pain que produit chaque jour l’Algérie, plus de 20 %, soit 10 millions, finissent dans les décharges publiques. Si l’on croit ce chiffre, la quantité de pain gaspillée chaque année en Algérie serait, tenez-vous bien, de 3 650 000 000 de baguettes !

Qui sont les plus gros producteurs de déchets dans le monde ?

Par ailleurs, l’étude indique que les petits ménages génèrent plus de déchets que les grands. En outre, la wilaya qui produit la plus grande quantité de déchets par habitant est Oran ; celle qui en produit le moins est Adrar.

En ce qui concerne la valorisation des déchets, Akila Boudraa a spécifié que le taux national a atteint 9,83 % en 2020. Or, le ministère de l’Environnement vise à porter ce taux à 30 % d’ici 2035.

Enfin, il faut savoir que l’humanité génère près de 2 milliards de tonnes de déchets solides chaque année. La Chine, avec 395 millions de tonnes, occupe le premier rang. Les États-Unis arrivent à la 2e place avec 265 millions de tonnes. L’Algérie, pour rappel, en produit, 11 millions « seulement », on a presque envie de dire…

En matière de quantité de déchets par habitant, ce sont les Américains qui arrivent en tête avec une moyenne annuelle de 812 kg (2,2 kg/j). Les Européennes génèrent chaque année 500 kg de déchets par personne (1,2 kg/j). Quant aux Algériens, comme nous l’avons vu plus haut, ils produisent 250 kg de déchets par an, soit 0,68 kg/j/personne.