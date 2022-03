Les algériens fuyant l’Ukraine arrivent enfin en Algérie

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a entraîné la fuite des ukrainiens mais aussi des étrangers qui y résident, dont des algériens. Beaucoup avaient fui le pays en direction des frontières afin d’accéder aux pays voisins où ils sont depuis quelques jours déjà.

Dans un premier vol d’évacuation, venant de Bucarest en Roumanie, 70 algériens résidents en Ukraine sont arrivés sur un vol d’Air Algérie tandis que 4 autres sont encore prévus. Ils ont d’ailleurs été accueillis par Ramtane Lamamra, le ministre des affaires étrangères en personne. Dans une déclaration faite aux médias, il a bien confirmé les quatre prochains vols de rapatriement en affirmant que celui-ci n’est que “ le premier vol du genre et que quatre autres vols sont attendus dans les prochains jours”.

De plus, les ambassades algériennes à l’étranger seraient mobilisées au niveau des frontières afin de faciliter le passage aux algériens vers la Roumanie, la Hongrie et la Pologne ce qui devrait être bénéfique pour les ressortissants algériens au vu des conditions très difficiles qu’engendre cette crise et de cette traversée décrite comme périlleuse.

Certains algériens refusent le rapatriement

Il a été souligné que cette évacuation n’est pas obligatoire, et que la décision ne revenait qu’aux concernées. Certains ressortissants algériens, ayant quitté le territoire ukrainien n’ont pas voulu être évacués malgré la disponibilité des places car ils souhaitent retourner étudier dans les universités prochainement.

L’ambassade algérienne reste néanmoins disponible, dans le cas ou les conditions de ces algériens différent, et ce suite aux instructions données par le président Abdelmadjid Tebboune, selon lesquelles, il fallait absolument prendre en charge les membres de la communauté nationale bloqués dans les pays étrangers a cause de la guerre Ukrainienne.

Les citoyens intéressés par cette mesure d’évacuation sont donc appelés à prendre contact avec les autorités compétentes en Roumanie grâce à un numéro vert : 65 45 314 21 40 00 et une adresse mail : [email protected] mis a leur disposition.