Les Algériens excessivement nerveux ? Une étude scientifique 2025 apporte une réponse surprenante

Le Rapport Global des Émotions 2025 de Gallup, qui sonde le pouls émotionnel de plus de 100 pays, confirme une tendance saisissante. Les pays du monde arabe et du Moyen-Orient occupent systématiquement les premières places du classement des émotions négatives, dominé par la Jordanie.

Cependant, une plongée dans les données révèle des réalités contrastées, notamment au sein du Maghreb, où l’Algérie, le Maroc et la Tunisie affichent des profils psychologiques distincts qui viennent bousculer certains préjugés tenaces.

En effet, le Maroc caracole en tête avec 37% de sa population déclarant avoir ressenti de la colère une grande partie de la veille, un score qui le place au même niveau que l’Iran et parmi les pays les plus colériques de la planète. La Tunisie suit avec 33%, dépassant d’un tiers le score mondial moyen.

L’Algérie, en revanche, se distingue par son calme relatif. Avec 21% de sa population rapportant des sentiments de colère, le pays se situe en deçà de la moyenne mondiale et très loin de ses voisins immédiats. Un résultat qui vient contredire le cliché persistant voulant que les Algériens soient particulièrement colériques, le pays affiche au contraire le taux le plus bas de la région.

Résultats pour la colère au Maghreb : l’enquête Gallup 2025 révèle une fracture émotionnelle inattendue

« Depuis près de deux décennies, les enquêtes Gallup menées dans plus de 140 pays, dont 145 000 entretiens dans 144 pays et régions en 2024, ont suivi des émotions quotidiennes telles que l’inquiétude, la colère, la tristesse, le stress et le plaisir », peut-on lire dans le rapport. Pour la colère, les résultats dressent une photographie saisissante.

🟢 À LIRE AUSSI : Damas, Alger, Karachi… Quelle est la ville la moins agréable à vivre en 2025 ?

1. Maroc : 37% de colère, le pays le plus irritable du Maghreb selon Gallup 2025

Avec un taux de 37%, le Maroc enregistre le niveau de colère le plus élevé du Maghreb. Cette statistique signifie que plus d’un tiers de la population marocaine a éprouvé ce sentiment de manière intense. Le pays se classe ainsi parmi les nations les plus colériques de la région, affichant un score comparable à celui de l’Iran.

2. Tunisie : un tiers des Tunisiens souffrent de colère

La Tunisie présente un niveau de colère significatif à 33%, positionnant le pays dans une situation intermédiaire au sein du Maghreb. Un tiers des Tunisiens déclare avoir ressenti de la colère, dépassant ainsi notablement la moyenne mondiale. Ce chiffre reflète une réalité sociale où l’irritation touche une part importante de la population.

🟢 À LIRE AUSSI : Maroc 57ᵉ, Tunisie 76ᵉ… Algérie 115ᵉ : ce rapport 2025 dresse un bilan accablant de la « raqmana »

3. Algérie : le pays le moins colérique du Maghreb avec un taux de 21%

L’Algérie se distingue par son taux de colère de 21%, le plus bas de la région maghrébine. Seulement un Algérien sur cinq rapporte avoir éprouvé ce sentiment, ce qui place le pays proche des moyennes internationales. Ce chiffre surprenant vient battre en brèche les stéréotypes courants et souligne une particularité dans le vécu émotionnel de sa population.

En conclusion, cette cartographie révèle un Maghreb divisé face à la colère. Si le Maroc et la Tunisie présentent des niveaux préoccupants, l’Algérie fait figure d’exception avec une sérénité relative qui défie les clichés.

🟢 À LIRE AUSSI : L’eSIM arrive dans les offres mobiles en Algérie : voici les 4 grands avantages attendus