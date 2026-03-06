Les Algériens en Oman et au Qatar pourront-ils rentrer par voie terrestre ? Les Ambassades répondent

Face aux interrogations qui circulent au sein de la communauté algérienne au Qatar, l’ambassade d’Algérie à Doha a publié un communiqué important afin de clarifier les modalités de départ pour les ressortissants souhaitant quitter le pays. L’institution diplomatique a notamment précisé que certaines mesures exceptionnelles sont actuellement mises en place pour faciliter les départs, tout en fixant un ordre de priorité.

Dans un communiqué officiel, l’ambassade d’Algérie à Doha a annoncé la mise en place de dispositions visant à faciliter la sortie du territoire qatari pour les ressortissants algériens souhaitant quitter le pays. Cette procédure concerne notamment un passage par le poste frontalier de Salwa, situé à la frontière avec l’Arabie saoudite.

Selon la représentation diplomatique, ces démarches sont organisées en coordination avec l’ambassade d’Algérie à Riyad. L’objectif est de permettre aux personnes concernées d’obtenir un visa de transit afin de pouvoir franchir la frontière terrestre et poursuivre ensuite leur voyage.

Toutefois, l’ambassade a tenu à préciser que la priorité sera accordée en premier lieu aux visiteurs algériens actuellement bloqués au Qatar. Ces derniers, considérés comme des ressortissants en situation d’urgence, seront les premiers à bénéficier des facilités de départ mises en place dans le cadre de cette coordination diplomatique.

Les autres membres de la communauté algérienne résidant au Qatar pourront également être concernés par ces dispositions, mais seulement dans un second temps et en fonction de l’évolution des arrangements logistiques et administratifs.

Comment les ressortissants peuvent déposer leur demande ?

Afin de bénéficier de cette procédure, l’ambassade invite les ressortissants intéressés à adresser une demande par courrier électronique directement à ses services. Les personnes concernées doivent envoyer leur requête à l’adresse suivante : info@embalgdoha.com.qa, en indiquant impérativement un numéro de téléphone mobile pour permettre aux autorités consulaires de les contacter.

La demande doit être accompagnée de certains documents justificatifs. Les ressortissants doivent notamment joindre une copie de leur passeport. Pour les visiteurs, il est également demandé de fournir une copie du visa, tandis que les résidents devront transmettre une copie de leur carte d’identité qatarie.

L’ambassade a précisé qu’elle prendra contact avec les personnes concernées dès que les démarches administratives seront finalisées. Cela inclut notamment l’obtention du visa de transit ainsi que l’organisation du transport terrestre pour les visiteurs bloqués.

Par ailleurs, la représentation diplomatique a rappelé que les informations officielles doivent être obtenues uniquement par les canaux institutionnels afin d’éviter toute confusion ou propagation de rumeurs.

Pour toute information complémentaire, les membres de la communauté algérienne au Qatar peuvent également contacter directement l’ambassade par téléphone aux numéros suivants : 44835880 ou 44838729.

Les Algériens présents en Oman pourront-ils quitter le pays par la frontière saoudienne ?

L’ambassade d’Algérie à Mascate a annoncé la mise en place de nouvelles dispositions destinées à faciliter le déplacement des ressortissants algériens présents dans le Sultanat d’Oman. Ces mesures concernent notamment ceux qui souhaitent quitter le pays par voie terrestre afin de rejoindre leur lieu de résidence à l’étranger.

Dans un communiqué adressé aux membres de la communauté nationale, l’ambassade d’Algérie à Mascate a informé les ressortissants algériens résidant ou se trouvant actuellement au Sultanat d’Oman de la mise en place de nouvelles mesures visant à faciliter leur déplacement vers l’extérieur du pays.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à permettre aux citoyennes et citoyens algériens de rejoindre plus aisément leurs lieux de résidence situés hors du territoire omanais. Concrètement, les autorités diplomatiques travaillent à faciliter le passage par le poste-frontière terrestre reliant le Sultanat d’Oman au Royaume d’Arabie saoudite, connu sous le nom de poste frontalier du Rub al-Khali.

L’ambassade précise que ses services collaborent étroitement avec l’ambassade d’Algérie à Riyad afin d’accompagner les démarches administratives nécessaires. Cette coordination vise notamment à simplifier l’obtention des autorisations de transit terrestre pour les ressortissants algériens souhaitant traverser l’Arabie saoudite dans le cadre de leur voyage.

Les autorités diplomatiques soulignent que ces efforts s’inscrivent dans une démarche de soutien et d’assistance à la communauté nationale, afin de garantir des conditions de déplacement plus fluides et sécurisées pour les citoyens concernés.

Une priorité accordée aux visiteurs bloqués

Dans son communiqué, l’ambassade précise également que certaines catégories de ressortissants bénéficieront d’une priorité dans le traitement des demandes. Ainsi, les visiteurs algériens se trouvant en Oman avec un visa touristique et qui se retrouvent bloqués dans le pays seront traités en priorité dans le cadre de ces démarches.

Une fois ces situations traitées, les autres membres de la communauté algérienne souhaitant quitter le Sultanat par voie terrestre pourront également bénéficier de ces facilités.

Les citoyens intéressés par ces dispositions sont invités à adresser leur demande aux services consulaires de l’ambassade par courrier électronique. Le message devra impérativement contenir un numéro de téléphone mobile afin de permettre aux services diplomatiques de contacter les personnes concernées.

Les demandeurs devront également joindre plusieurs documents, notamment une copie claire de leur passeport algérien en cours de validité. Les visiteurs devront ajouter une copie de leur visa d’entrée au Sultanat d’Oman, tandis que les résidents devront fournir une copie de leur carte de résidence.

L’ambassade indique qu’elle prendra contact avec les personnes concernées dès que les arrangements nécessaires auront été finalisés avec les autorités compétentes, notamment pour la délivrance des autorisations de transit et l’organisation éventuelle du transport terrestre.

À travers cette initiative, la représentation diplomatique affirme vouloir mobiliser tous les moyens nécessaires afin d’assurer la sécurité et le bon accompagnement des ressortissants algériens concernés.