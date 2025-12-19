« Les aides iront aux plus vulnérables »… l’Algérie réforme son soutien social

Le gouvernement algérien franchit une étape décisive dans la réforme du système de subventions. L’objectif est de passer d’un soutien universel à un dispositif ciblé, garantissant que l’aide de l’État bénéficie exclusivement aux ménages les plus vulnérables.

Dans une réponse écrite adressée au député Zerkani Sliman (APN), le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, a détaillé la feuille de route gouvernementale pour la refonte du soutien public. Cette réforme, pilier de la justice sociale, repose sur une transition progressive vers des transferts monétaires directs au profit des familles éligibles.

Pour piloter ce chantier d’envergure, une structure dédiée a été mise en place. Elle se compose de :

Un Comité de Pilotage placé sous l’autorité du ministre des Finances.

Un Comité Stratégique.

Sept commissions techniques chargées des aspects juridiques, réglementaires, informatiques et communicationnels.

Vers un ciblage précis du soutien social : Transferts monétaires directs et révision graduelle des prix

Le succès de cette réforme repose impérativement sur l’achèvement de la transformation numérique. Le gouvernement mise sur l’interconnexion des bases de données de plusieurs secteurs clés :

La Solidarité nationale et les caisses de Sécurité sociale.

L’Administration fiscale et le Registre du commerce.

Les services de l’État civil.

Ce maillage numérique permettra d’établir un diagnostic précis de la situation socio-économique des foyers. Les critères d’éligibilité seront définis selon des paramètres objectifs tels que le revenu, le statut professionnel, la situation sociale et le pouvoir d’achat réel.

Le ministre a insisté sur le caractère graduel de la démarche. La révision des prix des produits subventionnés ne se fera qu’en parallèle avec l’activation du programme de compensation monétaire. Cette approche vise à :

Préserver le pouvoir d’achat des classes moyennes et fragiles.

Garantir la stabilité du marché et lutter contre l’inflation.

Améliorer la gouvernance financière de l’État en rationalisant les dépenses publiques.

Un cadre légal déjà établi

Inscrit dans l’article 188 de la Loi de Finances 2022, ce projet dépasse la simple aide sociale. Il s’inscrit dans une vision économique globale visant à encourager la concurrence, préserver les ressources naturelles et soutenir la transition énergétique, tout en luttant contre les gaspillages et les doubles bénéfices indus.

En conclusion, le ministre des Finances a réaffirmé l’engagement de l’État à maintenir son caractère social tout en assurant la pérennité des finances publiques, à travers une approche participative impliquant l’ensemble des acteurs économiques et sociaux.