Les activités en ligne favorites au Maghreb

Avec la démocratisation des connexions Internet et l’accès facilité à de nombreux périphériques technologiques, le temps libre passé en ligne continue d’exploser auprès des Algériens et plus globalement, des habitants du Maghreb. Cela met naturellement en avant de nombreuses activités qui continuent d’être plébiscitées et appréciées à grande échelle par jeunes et anciennes générations.

Il est des activités qui sont ancrées dans les habitudes et qui font surtout la fierté des locaux. On sait par exemple à quel point les Algériens sont fous de leurs Fennecs et qu’il en est de même pour nos voisins méditerranéens. Mais qu’en est-il réellement en ligne ? Zoom sur les pratiques phares des Maghrébins sur Internet.

Les jeux vidéo

Nous venons tout juste de mentionner l’accès démocratisé à certaines technologies. En tête de cette liste se trouvent indéniablement l’univers vidéoludique et ses différents périphériques ! Grâce à l’arrivée massive de certains jeux sur mobile et la possibilité accrue d’obtenir des consoles de dernières générations, jamais il n’avait semblé aussi simple de profiter des jeux vidéo.

Plus que cette simple pratique, c’est bel et bien l’univers du jeu vidéo en ligne qui continue de grimper et explique la présence massive de Maghrébins sur les serveurs liés. Dans le passé, un jeu vidéo était apprécié pour sa campagne et ses différents modes de jeu hors ligne. Aujourd’hui, que l’on soit sur mobile ou directement sur console, il semble impossible de ne pas profiter d’un mode en ligne pour se confronter à l’ensemble des joueurs mondiaux. Il s’agit d’une donnée presque obligatoire qui explique dans les mêmes temps, tout l’amour qu’ont les populations vers ces jeux d’un nouveau genre.

Le poker

Ces dernières années, jamais le poker n’avait semblé aussi populaire à l’échelle mondiale. À bout de souffle au commencement des années 2000 sur ses territoires historiques comme en Europe ou sur le continent nord-américain, il a bénéficié de son arrivée en ligne pour, également, gagner en notoriété à l’échelle internationale. Désormais, l’Asie et l’Afrique sont deux territoires où ce jeu historique est fortement apprécié et en ce sens, de nombreuses plateformes phares proposent le poker online à toutes les sauces pour s’assurer de convenir à tout le monde.

Les experts n’ont plus vraiment besoin de conseils, mais certains néophytes peuvent toujours s’inspirer des différentes mains disponibles et surtout, des stratégies à mettre en place autour de la table. Un succès phare qui laisse la place à tous les types de joueurs et qui continue de satisfaire des millions d’Africains chaque année en ligne.

Suivre les rencontres de football

En Algérie, l’amour des Fennecs dépasse l’entendement et parfois même, le principe d’objectivité. Cependant, les locaux, tout comme leurs voisins, sont avant tout des passionnés du ballon rond. Ils sont donc nombreux chaque semaine et chaque week-end, à profiter des offres de différentes plateformes mondiales pour pouvoir suivre les rencontres de football de leur choix. En saison, les nombreux championnats européens sont allègrement suivis grâce notamment à la présence remarquée d’une myriade de joueurs algériens.

Il en va de même pour les championnats internationaux et notamment en tête d’affiche, la Coupe d’Afrique des Nations où les pays du Maghreb sont souvent au coude à coude pour remporter ce trophée tant convoité. Qu’importe le match, le lieu ou l’enjeu, nul doute que des milliers d’heures de football sont visionnées chaque année sur le continent.

Passer du temps sur YouTube

Le phénomène YouTube est présent aux quatre coins du globe. La plateforme de contenu vidéo a révolutionné la manière de passer du temps en ligne et elle a surtout permis de populariser certains créateurs et certaines tendances. Avec une population résolument jeune, le Maghreb en profite grandement et s’inscrit avec ses nombreux spectateurs, chaque jour dans ces mêmes tendances. De nombreux comptes font figure de références au sein de la région et aujourd’hui, passer du temps sur YouTube est l’un des loisirs numériques favoris des jeunes générations.