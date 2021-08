Les 6 derniers coachs de l’Algérie

Champion d’Afrique en titre et sur une série de 27 matches sans la moindre défaites, les Fennecs sont entrain d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire de leur équipe nationale avec à leur tête Djamel Belmadi. Avant cette heure de gloire, l’Algérie a connu plusieurs coachs qui n’ont pas toujours octroyé au public les résultats escomptés.

Djamel Belmadi

Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Djamel Belmadi est né le 25 mars 1976 à Champigny-sur-Marne en France. Il faut un également international algérien évoluant au milieu de terrain avant de se reconvertir par la suite entraîneur. Il est sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie depuis le 2 août 2018 et enchaîne des performances stratosphériques. En battant la Tunisie le vendredi 11 juin en match amical (0-2) avec notamment un but de Riyad Mahrez, l'Algérie a allongé sa série d'invincibilité à 27 matchs. C'est un record pour une nation africaine. Les Fennecs ont effacé des tablettes la Côte d'Ivoire qui détenait. L'Algérie de Belmadi est aussi championne d'Afrique en titre et vise un second sacre consécutif au Cameroun dans quelques mois.

Rabah Madjer

Rabah Madjer (86 sélections et 28 buts), est le premier joueur algérien à remporter la Ballon d’Or africain en 1987, il décrochera 3 ans plus tard le premier sacre continental de son pays et est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de ce pays. Seulement, son parcours en tant que coach de sa sélection n’a pas été un réel succès et a tourné très cours (2017-2018). Il sera remplacé par l’actuel sélectionneur Djamel Belmadi.

Lucas Alcaraz

Luis Lucas Alcaraz González est né le 21 juin 1966 à Grenade, est un entraîneur espagnol de football actuellement en poste à l’Albacete Balompié. En avril 2017, il avait été nommé sélectionneur de la sélection algérienne. Le 11 octobre 2017, après l’échec de l’Algérie à se qualifier à la Coupe du monde 2018, il est limogé. Rabah Madjer lui succède. En novembre 2017, il devient entraîneur de l’UD Almería7. Alors qu’il n’a réussi à gagner que 6 de ses 21 matches dirigés, il démissionne de son poste d’entraîneur le 24 avril 2018.

Georges Leekens

Ex international et légende du FC Bruges, Georges Leekens s’est reconverti entraîneur au terme de sa carrière. Après un premier passage assez bref à la tête de l’équipe national d’Algérie en 2003, il revient de nouveau nommé à la tête des Fennecs en 2016 suite au départ du serbe Milovan Rajevac. Cette nouvelle expérience ne durera pas plus d’un an en raison notamment d’une élimination en phase de poules de la Can 2017. Georges Leekens a également dirigé les Diables rouges entre mai 2010 et mai 2012.

Milovan Rajevac

Ancien football international de l’ex Yougoslavie, il est nommé sélectionneur de l’Algérie en remplacement de Christian Gourcuff en 2016. Ainsi, son contrat est prévu pour s’étaler jusqu’en février 2019. En parallèle, le club slovène de Rudar en fait son conseiller. Le 11 octobre 2016, il démissionne du poste de sélectionneur d’Algérie après que les cadres de l’équipe ont réclamé son départ à la suite d’un match nul contre le Cameroun (1-1).

Christian Gourcuff

Ancien professeur de mathématiques et théoricien du football, Christian Gourcuff est un footballeur puis entraîneur français, né le 5 avril 1955 à Hanvec dans le département du Finistère. Il évolue au poste de milieu offensif du début des années 1970 à la fin des années 1980 et devient entraîneur joueur à l'âge de vingt-sept ans. Il est notamment entre 2003 et 2014 l'entraîneur du FC Lorient, qui évolue en Ligue 1, club qu'il a réussi à faire monter en Ligue 1 pour la troisième fois en 2006 après 1998 et 2001. Après sa confirmation en Ligue 1, il s'essaie au niveau international en devenant le sélectionneur de l'équipe d'Algérie entre 2014 et 2016. Lors de la Can 2015, il est éliminé en quarts de finale (3-1) contre la Côte d'Ivoire, futur vainqueur de l'épreuve. Gourcuff a été l'entraîneur du FC Nantes d'août 2019 à décembre 2020. Il est sans club depuis le 8 décembre.