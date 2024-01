Les 5 meilleurs jeux disponibles sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch, avec sa flexibilité unique en tant que console hybride, a révolutionné le monde du jeu vidéo. De l’aventure épique au jeu de combat frénétique, elle propose une incroyable variété de thèmes pour tous les types de joueurs. Focus sur les jeux les plus emblématiques qui ont définitivement marqué les fans de cette console.

Nintendo Switch, la console aux multiplies possibilités

Si Nintendo Switch est considérée comme une console hybride, c’est qu’elle peut être utilisée à la fois comme console de salon et console portable. Elle se présente sous la forme d’une petite tablette indépendante pourvue d’une batterie et d’un écran tactile. Hormis la tablette, vous trouverez deux manettes amovibles, une station d’accueil pour ranger la tablette et une manette supplémentaire non incluse dans le pack de base.

À l’instar des nombreux jeux que l’on peut trouver sur un casino en ligne, la Nintendo Switch vous permet de profiter de titres variés à jouer en solo, en ligne sur votre téléviseur ou en mode portable.

1 – The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Ce jeu d’aventure en monde ouvert a redéfini les limites du genre. Avec son vaste monde à explorer et son gameplay innovant, il offre une immense liberté permettant aux joueurs de le découvrir à leur propre rythme.

Neuvième opus, il se déroule dans le royaume fictif d’Hyrule. Le paysage est diversifié, les joueurs évoluent entre forêt, montagne, lac et désert. Cette variété encourage l’exploration et l’expérimentation.

Quant au gameplay, il introduit des éléments de survie, comme la nécessité de collecter de la nourriture et des ressources. Les armes et les outils du jeu s’usent avec le temps, obligeant les joueurs à être stratégiques dans leur utilisation.

2- Super Mario Odyssey

Un autre chef-d’œuvre de Nintendo, Super Mario Odyssey est un jeu de plateforme qui emmène Mario dans un voyage autour du monde. Mario, le personnage principal, parcourt différents royaumes pour sauver la princesse Peach des griffes de Bowser. Chaque royaume offre des environnements uniques.

Une des innovations majeures du jeu est l’introduction de Cappy, une casquette vivante qui donne à Mario de nouvelles capacités. En lançant Cappy sur divers objets ou ennemis, Mario peut les capturer et utiliser leurs capacités. Une mécanique qui ajoute une profondeur stratégique au gameplay.

3 – Animal Crossing : New Horizons

Idéal pour les joueurs à la recherche d’une expérience plus détendue, Animal Crossing : New Horizons permet de créer et de gérer sa propre île. Sa sortie coïncidant avec les débuts de la pandémie de COVID-19, cet opus est devenu un moyen d’évasion. Le jeu a été utilisé dans des contextes éducatifs, pour maintenir les interactions sociales pendant les confinements

Ici le joueur s’installe sur une île déserte grâce à un package de vacances organisé par Tom Nook, un personnage récurrent de la série. Dans ce monde enchantée, vivant et dynamique, les activités quotidiennes reposent sur la pêche, la capture d’insectes, la décoration, et l’interaction avec les habitants animaux.

Les événements spéciaux, comme les fêtes et les changements de saisons, apportent de la variété et des surprises régulières. Cette synchronisation avec le monde réel renforce l’immersion et l’attachement des joueurs à leur île virtuelle.

4- Mario Kart 8 Deluxe

Voici le summum du jeu de course familial ! Il propose un mélange impressionnant de nouveaux circuits et de circuits classiques remasterisés issus des précédents jeux Mario Kart. Les joueurs peuvent choisir parmi une large gamme de personnages, chacun avec ses propres caractéristiques et véhicules personnalisables.

Mario Kart 8 Deluxe inclut de nouvelles fonctionnalités exclusives à la version Switch. Parmi ces nouveautés, vous trouverez un mode Bataille entièrement révisé avec de nouvelles arènes, et des options de contrôle supplémentaires, comme la conduite assistée.

Le gameplay reste fidèle à la formule classique de Mario Kart, avec des courses rapides, des objets à utiliser contre ses adversaires. En supplément, les sections anti-gravité permettent des courses sur les murs et les plafonds, ajoutant une nouvelle dimension au jeu.

5- Splatoon 2

Splatoon 2 est un jeu de tir unique en son genre, axé sur le contrôle du territoire plutôt que sur les éliminations. Son style artistique vibrant et son gameplay innovant en font un incontournable pour les amateurs de jeux compétitifs.

Les joueurs utilisent des armes à encre pour couvrir le plus de terrain possible, le principal objectif étant de recouvrir la carte d’encre de la couleur de son équipe. Cette approche non-violente et stratégique du jeu de tir attire un public large.

Splatoon 2 propose plusieurs modes de jeu, y compris le mode Guerre de territoire, le cœur du jeu, où deux équipes de quatre joueurs s’affrontent pour couvrir la carte avec leur encre. D’autres modes, comme Mission Bazookarpe, Défense de zone, et Expédition risquée, offrent des variations tactiques et stratégiques, nécessitant une coopération d’équipe et des compétences individuelles.

La Nintendo Switch regorge de jeux exceptionnels adaptés à tous les goûts. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un passionné de jeux vidéo, il y a toujours quelque chose de nouveau et d’excitant à découvrir sur cette console pas comme les autres.