Les 30 nouveaux films qui sortiront en 2022-2023

Vous êtes coincé dans les limbes en attendant l’arrivée de vos films préférés ? Nous avons rassemblé toutes les nouvelles dates de sortie des superproductions en un seul endroit, y compris la phase quatre de Marvel, récemment réorganisée.

Voici à quoi ressemblera la programmation des nouveaux films en 2022-2023. Notre liste est classée par ordre chronologique, des films qui sont actuellement dans les salles de cinéma à ceux qui ne sont pas encore sortis. Voici une analyse plus détaillée de chaque film.

30. Doctor Strange dans le multivers de la folie

Date de sortie : 6 mai 2022

Directeur : Sam Raimi

Acteur : Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong

Le réalisateur d’Evil Dead et de Spider-Man, Sam Raimi, remplace Scott Derrickson pour la suite du film du Sorcier Suprême. Benedict Cumberbatch est de retour dans le rôle-titre et promet d’envoyer la phase 4 du Marvel Cinematic Universe sur le terrain de l’horreur pour la toute première fois.

29. Top Gun : Maverick

Date de sortie : 27 mai 2022

Directeur : Joseph Kosinski

Acteur : Tom Cruise, Miles Teller, Val Kilmer

Tom Cruise ressent à nouveau le besoin de vitesse, en reprenant son rôle de Maverick, pilote de chasse arrogant, dans la suite tant attendue de Top Gun. Cette fois, Maverick est plus âgé et enseigne à un groupe de nouveaux cadets de Top Gun, mais il a toujours cette étincelle de malice dans les yeux. Ne manquez pas Miles Teller dans le rôle de Bradley, le fils de Goose (Anthony Edwards), l’ancien ailier de Maverick. Pour en savoir plus sur ce film, consultez l’article de Wikipédia.

En quelle année est sorti le premier volet de Top Gun ?

Le premier volet de Top Gun est sorti en 1970.

28. Jurassic World : Le Monde d’après

Date de sortie : 10 juin 2022

Directeur : Colin Trevorrow

Acteur : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill

Colin Trevorrow revient à la chaise du réalisateur pour le troisième et dernier volet de la trilogie Jurassic World. Reprenant là où le Fallen Kingdom de 2018 s’est arrêté, on s’apprête à nous présenter une vision du futur où humains et dinosaures ont été forcés de coexister. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard sont de retour dans la peau des héros Owen et Claire. Mieux encore, le trio original de Jurassic Park, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, sera de retour dans l’arène du chaos préhistorique.

27. Buzz l’Éclair

Date de sortie : 10 juin 2022

Directeur : Angus MacLane

Acteur : Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules

Dans cette histoire originale de Disney-Pixar, Chris Evans incarne l’homme qui a inspiré Buzz Light de Toy Story.

26. Le téléphone noir

Date de sortie : 24 juin 2022

Directeur : Scott Derrickson

Acteur : Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw

Le polyvalent Ethan Hawke fait un rare pivot vers la méchanceté dans ce récit glaçant du réalisateur de Sinister et Doctor Strange, Scott Derrickson. Lorsque le psychopathe masqué d’Hawke enlève une jeune fille, il sous-estime sa ténacité, sans parler de son lien psychique apparent avec ses précédentes victimes…

25. Elvis

Date de sortie : 24 juin 2022

Directeur : Baz Luhrmann

Acteur : Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

L’histoire de la vie du roi du rock’n’roll est une expérience cinématographique à couper le souffle, surtout lorsqu’elle est menée par Baz Luhrmann, le réalisateur de Moulin Rouge. Austin Butler, de Once Upon a Time in Hollywood, incarne Elvis Presley, et Tom Hanks joue le rôle du colonel Tom Parker, le manager controversé d’Elvis.

24. Les Minions 2 : Il était une fois Gru

Date de sortie : 1er juillet 20228 juillet

Directeur : Baz Luhrmann

Acteur : Steve Carell, Pierre Coffin, Alan Arkin

En ce moment, nous aurions tous besoin de notre propre aide pour nous enfermer. Mais nous ne voudrions pas compter sur ces espiègles minions pour garder nos maisons en ordre. Après le film à succès de 2015, Minions, les acolytes effrontés reviennent aux côtés d’un jeune Gru (Steve Carell), dans une aventure familiale qui explore l’ascension du personnage principal vers la domination du monde.

23. Thor : Amour et Tonnerre

Date de sortie : 8 juillet 2022

Directeur : Taika Waititi

Acteur : Christian Bale, Natalie Portman, Chris Hemsworth

Le scénariste-réalisateur Taika Waititi a galvanisé le super-héros Thor, qui était jusqu’alors trop guindé, dans le très drôle Thor : Ragnarok de 2017. Il est certain que Waititi apportera la même sensibilité décalée au film de la phase 4 du MCU, Thor : Love And Thunder, qui voit la Jane Foster de Natalie Portman soulever l’emblématique marteau Mjolnir. De plus, l’ancien Batman Christian Bale joue le rôle du méchant.

22. Nope

Date de sortie : 22 juillet 2022

Directeur : Jordan Peel

Acteur : Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun

Le réalisateur oscarisé de Get Out et de Us, Jordan Peele, a laissé sa marque avec deux comédies d’horreur à la fois coruscantes et effrayantes. Les deux films de Peele ont parlé de l’intolérance et de l’hypocrisie raciales, en les emballant dans des récits qui font froid dans le dos. En 2022, il revient avec son nouveau projet mystérieux, une autre collaboration avec le distributeur Universal (qui travaille également séparément avec Peele sur un remake du classique culte de Wes Craven, The People Under the Stairs).

21. Là où les écrevisses chantent

Date de sortie : 22 juillet 2022

Directeur : Olivia Newman

Acteur : Daisy Edgar-Jones, Taylor John, SmithHarris Dickinson

Le best-seller de Delia Owens, acclamé par la critique, est adapté sur grand écran par la scénariste de Beasts of the Southern Wild, Lucy Alibar. La star de Normal People, Daisy Edgar-Jones, incarne la protagoniste Kya, originaire de Caroline du Nord, dans cette saga captivante du Sud profond américain qui traverse deux époques différentes.

20. DC League of Super-Pets

Date de sortie : 29 juillet 2022

Directeur : Jared Stern

Acteur : Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon

19. Don’t Worry Darling

Date de sortie : 23 septembre 2022

Directeur : Olivia Wilde

Acteur : Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde

En 2019, l’actrice Olivia Wilde est devenue réalisatrice pour la première fois, avec des résultats spectaculaires. Le film, Booksmart, a été acclamé pour son regard incisif et hilarant sur les relations entre lycéens, mais Don’t Worry Darling est une autre paire de manches, une histoire effrayante de malaise domestique fragmenté qui se déroule dans les années 1950. Florence Pugh et Harry Styles sont les vedettes.

18. Spider-Man : A travers le Spider-Verse

Date de sortie : 7 octobre 2022

Directeur : Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

Acteur : Oscar Isaac, Shameik Moore, Hailee Steinfeld

Le meilleur film de l’histoire de Spider-Man ? Pour de nombreux fans, Spider-Man : Into The Spider-Verse a trouvé l’équilibre parfait entre de superbes images animées, des personnages sincères et des clins d’œil autoréférentiels à l’univers de Spider-Man. C’est le genre de choses que nous attendons des producteurs Phil Lord et Chris Miller, les créateurs du film LEGO, et ils reviennent pour guider Miles Morales (Shameik Moore) dans une nouvelle odyssée surréaliste du Spider-Verse.

17. Black Adam

Date de sortie : 21 octobre 2022

Directeur : Jaume Collet-Serra

Acteur : Dwayne Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge

Dwayne Johnson dirige et produit cette adaptation de DC Comics. Il incarne l’éponyme Black Adam, plus connu comme le némésis de Shazam. Selon Johnson, le film Black Adam, réalisé par Jaume Collet-Serra, nous fera découvrir la Société de justice d’Amérique. En termes DC, cette bande de personnages a précédé la Ligue des Justiciers, et était initialement composée de:

Doctor Fate;

Hour-Man;

Spectre;

Sandman;

Atom;

Flash; Green Lantern;

Hawkman.

16. Black Panther: Wakanda Forever

Date de sortie : 11 novembre 2022

Directeur : Ryan Coogler

Acteur : Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman

Sorti en 2018, Black Panther n’était pas seulement un film, mais un événement culturel, qui a rétabli l’équilibre pour les représentations des super-héros noirs dans le monde entier. (N’oubliez pas, cependant, que Blade de 1998 a été le premier.) Bien sûr, à la suite de la mort de Chadwick Boseman, nous attendons de voir ce que Marvel fera avec le rôle de T’Challa, bien que dans des nouvelles plus positives, Ryan Coogler revient en tant que réalisateur.

15. Shazam : la fureur des dieux

Date de sortie : 12 décembre 2022

Directeur : David F. Sandberg

Acteur : Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer

En 2019, l’histoire d’origine des comics DC, Shazam, est apparue comme une délicieuse surprise. Asher Angel a livré un tour de star dans le rôle du jeune adolescent orphelin qui découvre qu’il peut se transformer en super-héros, joué avec exubérance et verve par Zachary Levi. Il n’y a pas beaucoup de nouvelles de la suite pour l’instant, mais les acteurs et le réalisateur David F. Sandberg sont tous prêts à revenir.

14. Avatar 2

Date de sortie : 16 décembre 2022

Directeur : James Cameron

Acteur : Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang

Plus de dix ans après le succès mondial d’Avatar, le réalisateur James Cameron nous transporte à nouveau sur Pandora. La technologie pionnière de la capture de mouvement en images de synthèse sera une fois de plus mise à contribution pour nous faire découvrir le monde sous-marin de la planète. De nouvelles tribus de Na’Vi seront présentées, ainsi que les nouveaux visages de Kate Winslet et Michelle Yeoh. D’une manière ou d’une autre, Sigourney Weaver revient d’entre les morts en tant que Dr Grace Augustine – nous sommes impatients de voir comment ils expliquent cela. Dans les rôles principaux, Sam Worthington et Zoe Saldana sont de retour du film original, qui a rapporté plus de 2 milliards de dollars dans le monde.

Combien a rapporté le premier volet du film Avatar ?

Avatar est considéré comme l’un des films les plus lucratifs de l’histoire. Son box-office a rapporté 2,8 milliards de dollars .

13. Les Marvels

Date de sortie : 17 février 2023

Directeur : Nia DaCosta

Acteur : Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris

La super-héroïne Marvel de Brie Larson a fait ses débuts dans un film solo en 2019, après avoir été teasée dans Avengers : Infinity War. Elle a contribué à sauver la situation dans le film Avengers : Endgame, en s’efforçant de faire tomber le maléfique Thanos (Josh Brolin), alors tout ce qui suivra sera sûrement une promenade de santé ? Nia DaCosta, de Candyman, est la réalisatrice.

12. Aquaman et le Royaume perdu

Date de sortie : 17 février 2023

Directeur : James Wan

Acteur : Jason Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II

Avons-nous la permission de monter à bord de la suite du film DC Aquaman ? Et comment ! Après avoir récupéré le trône de l’Atlantide dans le film Aquaman de 2018, le morceau hors de l’eau de Jason Momoa revient maintenant pour la suite de son aventure. Le film de James Wan réunit tous les membres du casting du film original, notamment Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison et Nicole Kidman.

11. John Wick : Chapitre 4

Date de sortie : 24 mars 2023

Directeur : Chad Stahelski

Acteur : Keanu Reeves, Rina Sawayama, Donnie Yen

Rangez vos crayons et vos livres de bibliothèque, car le badass au style élégant de Keanu Reeves est de retour pour une nouvelle dose d’action violente. Les trois premiers films John Wick mêlaient des images saisissantes à des séquences d’action cinétiques, ajoutant un autre anti-héros classique à la liste de Reeves. Le troisième film, le plus récent, se terminait par le retour de Wick, que l’on croyait mort, chez le Roi de Bowery (Laurence Fishburne) pour se venger de la Haute Table. Il y aura très certainement du sang…

10. Les Gardiens de la Galaxie Vol 3.

Date de sortie : 5 mai 2023

Directeur : James Gunn

Acteur : Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista

James Gunn réunit notre bande d’inadaptés intergalactiques préférés dans leur troisième aventure. Star Lord de Chris Pratt, Gamora de Zoe Saldana, Rocket Racoon de Bradley Cooper et Groot de Vin Diesel sont tous de retour, dans une histoire qui reprend après les événements de Thor : Amour et Tonnerre. Peut-on s’attendre à ce que le dieu musclé de Chris Hemsworth fasse une apparition ?

9. Fast & Furious 10

Date de sortie : 19 mai 2023

Directeur : Justin Lin

Acteur : Vin Diesel, Jason Momoa, Sung Kang

Si le prochain film de Fast & Furious ne s’appelle pas « Attachez vos ceintures », alors nous abandonnons. Le Dominic Toretto de Vin Diesel met une fois de plus le feu aux poudres dans ce qui devrait être le dernier volet de la franchise automobile à succès.

8. The Flash

Date de sortie : 23 juin 2023

Directeur : Andres Muschietti

Acteur : Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck

Le réalisateur d’IT, Andy Muschietti, s’apprête à nous présenter le film solo sur Barry Allen, alias The Flash. Le super-héros DC, qui peut se déplacer plus vite qu’aucun d’entre nous ne peut le comprendre, a été incarné sur le grand écran par Ezra Miller dans le film Justice League de 2017. Et il est prêt à reprendre son rôle dans un film qui nous montre comment The Flash est né.

7. Indiana Jones 5

Date de sortie : 30 juin 2023

Directeur : James Mangold

Acteur : Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

Harrison Ford incarne à nouveau le plus grand aventurier archéologue du monde. Il s’agit du premier film d’Indiana Jones qui n’est pas dirigé par Steven Spielberg. C’est James Mangold, le réalisateur de Logan et du Mans 66, qui prend le relais. Mads Mikkelsen et Phoebe Waller-Bridge partagent l’affiche.

6. Mission : Impossible 7

Date de sortie : 14 juillet 2023

Directeur : Christopher McQuarrie

Acteur : Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg

Mission : Impossible – Fallout nous a accrochés à nos sièges, grâce au réalisateur Christopher McQuarrie et aux cascades étonnantes de la star Tom Cruise. La séquence finale de poursuite en hélicoptère et de roulement de barils est l’une des séquences d’action les plus impressionnantes depuis des années. Dieu sait comment ils vont faire mieux dans le septième volet des aventures d’Ethan Hunt, mais Cruise trouvera sans aucun doute de nombreuses autres façons de donner des sueurs froides à sa compagnie d’assurance. Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby sont tous de retour, tout comme Henry Czerny, qui reprend son rôle de Kittridge du premier Mission : Impossible.

5. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Date de sortie : 26 juillet 2023

Directeur : Peyton Redd

Acteur : Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas

Le Marvel Cinematic Universe retourne dans le royaume quantique alors que les super-héros rétrécis de Paul Rudd et Evangeline Lilly font à nouveau équipe.

4. Meg 2 : La tranchée

Date de sortie : 4 août 2023

Directeur : Ben Wheatley

Acteur : Jason Statham, Cliff Curtis, Page Kennedy

Après avoir combattu le mégalodon dans le film The Meg de 2018, notre homme fort préféré Jason Statham est de retour pour mettre une autre claque au pesant Carcharodon carcharias. Meg 2 : The Trench marque les débuts hollywoodiens grand public de l’idiosyncratique réalisateur britannique Ben Wheatley, surtout connu pour ses horreurs tordues au comique noir comme Kill List. Ce sera intéressant…

3. Wonka

Date de sortie : 4 août 2023

Directeur : Paul King

Acteur : Timothée Chalamet, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins

La star de Dune, Timothée Chalamet, nous transporte dans un monde de pure imagination dans ce film préquel de Willy Wonka. Nous découvrirons les origines du célèbre personnage de Roald Dahl dans ce film magique du réalisateur de Paddington, Paul King.

2. Mission : Impossible 8

Date de sortie : 28 juin 2024

Directeur : Christopher McQuarrie

Acteur : Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg

Après la septième aventure d’Ethan Hunt pour sauver le monde, voici la huitième. Les détails sont pour l’instant peu nombreux, mais nous savons que les septième et huitième volets devaient être tournés dos à dos. Les circonstances entourant la pandémie ont maintenant changé la donne, et nous attendons de voir comment la franchise Mission : Impossible va évoluer.

1. Despicable Me 4

Date de sortie : 3 juillet 2023

Directeur : Chris Renand

Acteur : Steve Carell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove

On ne peut jamais avoir trop de Gru dans sa vie. Le méchant chauve de Steve Carell et ses fidèles Minions seront de retour pour un quatrième épisode de folie et de désordre, alors peut-on entendre un « nee naw » en réponse ?

En quelle année est sorti le dernier volet de Despicable Me 4 ?

Le troisième et dernier volet de Despicable Me 4 est sorti en 2017.

Conclusion

Chacun de ces films sera une première remarquable dont le public se souviendra longtemps. Il semble que, dans les années à venir, nous verrons tout, des films biographiques passionnants aux aventures explosives des super-héros Marvel et DC. Alors rendez-vous au cinéma, achetez du pop-corn et regardez les films de votre choix.