Les 3 points à retenir de la réunion du gouvernement de ce mercredi

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce mercredi 10 février, une réunion avec les membres du gouvernement par visioconférence durant laquelle plusieurs dossiers ont été examinés.

Selon le communiqué sanctionnant la réunion, les membres du gouvernement présidés par Abdelaziz Djerad ont examiné plusieurs projets de décrets exécutifs et entendu des communications du ministre de la Santé et le Ministre de l’Enseignement Supérieur.

Djerad ordonne la réhabilitation des cités universitaire

Lors de la réunion, le premier ministre a donné des instructions à Abdelbaki Benziane, ministre de l’Enseignement supérieur, pour la prise de mesures urgentes de réhabilitation des cités universitaires qui connaissent un état de dégradation.

Djerad a également instruit le ministre de l’Enseignement supérieur à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité des prestations liées à la restauration et au transport des étudiants intérieur et inter-wilayas. Il a aussi ordonné à interdire l’accès aux résidences universitaires à toutes personnes non résidentes au niveau de ces cités.

Djerad rappelle le plan de vaccination de l’Algérie

Le chef du gouvernement a évoqué, lors de la même réunion, le plan de la vaccination anti-coronavirus de l’Algérie après une communication présentée par le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

Le premier ministre a rappelé les catégories de populations prioritaires à recevoir le vaccin anti-covid, à savoir, le personnel de la santé et les personnes atteintes de maladies chroniques (âgées de plus de 65 ans).

Djerad insiste sur le respect des mesures barrières

Par ailleurs, Abdelaziz Djerad a appelé les Algériens à continuer à respecter les mesures de prévention contre le coronavirus notamment la distanciation physique, le port obligatoire du masque, l’utilisation de gel hydroalcoolique ainsi que les protocoles sanitaires définis pour les lieux publics et communs.

Dans ce sillage, Djerad a instruit « les membres du Gouvernement concernés à l’effet de poursuivre les campagnes de sensibilisation à travers tout le territoire national avec notamment une large distribution des masques de protection au niveau des établissements de l’éducation nationale, des universités, des quartiers et des zones d’ombre ».