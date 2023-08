Les 3 enfants portés disparus à Tizi-Ouzou sont retrouvés

Dans un communiqué rendu public ce samedi 12 août 2023, la Protection Civile a annoncé que les trois enfants qui avaient été portés disparus depuis la soirée du vendredi, dans le village de Tazkrit situé dans la commune de Tizi Ghenif à Tizi-Ouzou, ont finalement été retrouvés sains et saufs. L’issue heureuse de cette recherche intense a soulagé les familles et la communauté locale.

Une coordination efficace pour une issue positive

Le communiqué officiel a confirmé que les trois enfants portés disparus ont été retrouvés dans un état de bonne santé. Agissant en coordination avec les services de la Gendarmerie Nationale, les équipes de la Protection Civile ont déployé des efforts considérables pour mener à bien cette opération de recherche. Dès 02h26, une collaboration étroite entre les deux entités a été initiée pour retrouver les trois jeunes âgés de 10, 13 et 18 ans, qui avaient égaré leur chemin dans les vastes étendues de la région.

Il est donc rassurant de constater que la mobilisation rapide et coordonnée des services de secours et des autorités locales a porté ses fruits. Les trois enfants, dont l’âge varie entre 10 et 18 ans, ont été localisés aux alentours de 09h20, dans un état de santé satisfaisant. Cette issue heureuse témoigne du dévouement des équipes engagées dans les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que de la solidarité qui règne au sein de la communauté locale.

En conclusion, l’efficacité de la coordination entre la Protection Civile et la Gendarmerie Nationale a permis de mettre fin à l’inquiétude des familles et de rétablir la sécurité des enfants. Cette histoire rappelle l’importance de la réactivité des services de secours et du rôle crucial qu’ils jouent dans la préservation de vies humaines.