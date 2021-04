Les 2 points à retenir de la réunion du gouvernement de ce 31 mars

Une réunion du Gouvernement a été organisée, ce mercredi 31 mars, par visioconférence. Elle a été présidée par le premier ministre Abdelaziz Djerad.

Lors de la réunion, les membres du gouvernement ont examiné plusieurs projets de Décret exécutif présentés par les ministres de la Santé, de l’Énergie et de l’interieur.

Acquisition de nouveaux lots de vaccins anti-coronavirus

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a présenté un exposé portant sur le projet d’Ordonnance fixant des dispositions particulières relatives à la responsabilité civile résultant de l’utilisation des Vaccins anti-coronavirus.

Ce projet de texte vise à mettre en place un dispositif législatif particulier en matière de responsabilité et d’indemnisation à l’effet de prendre en charge les modèles standards et uniformes des contrats de vente de vaccins mises en œuvre par les laboratoires et les mécanismes multilatéraux AVATT et COVAX avec lesquels l’Algérie a souscrit pour des commandes de vaccin.

Pr Benbouzid a également présenté une communication sur l’acquisition par l’Algérie de nouveaux lors de doses du vaccin contre le coronavirus.

Selon Benbouzid, son département a formalisé les modalités d’acquisition de commandes supplémentaires de vaccin anti-coronavirus dont les livraisons des lots seront étalées tout au long de l’année en cours.

Arkab présente un nouveau projet de décret

Sur le plan économique, un nouveau projet de décret exécutif a été présenté par le Ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab.

Ce projet de texte définit les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures.

Il vient également préciser les aspects techniques relatifs au comptage des hydrocarbures pour le transport par canalisation. Le projet de décret traite notamment la gestion, la vérification, l’étalonnage et l’entretien du système de comptage pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, a présenté au projet de Décret exécutif. Ce dernier fixe les conditions de partage de l’actif et du passif entre les Wilayas mères et les nouvelles Wilayas.