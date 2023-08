Les 2 nouveaux ambassadeurs de l’Algérie au Japon et au Mexique reçoivent leurs agréments officiels

Les gouvernements japonais et mexicain ont donné leurs agréments respectifs à la nomination des nouveaux ambassadeurs de l’Algérie dans ces deux pays, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

« Le gouvernement japonais a donné son agrément à la nomination de M. Farid Boulahbal en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Japon », a indiqué, mardi, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

Dans un second communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a fait savoir : « Le gouvernement mexicain a donné son agrément à la nomination de M. Djamel Moktefi en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des États-Unis du Mexique ».