Les 11 nouvelles wilayas en Algérie : voici les noms et numéros officiels

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel officialisenant la création de 11 nouvelles wilayas en Algérie. Le texte, publié dans le Journal officiel n°40, fixe les noms et les chefs-lieux de ces nouvelles entités administratives créées en application de la loi n°26-206 relative à la réorganisation territoriale.

Cette nouvelle organisation territoriale, matérialisée par le décret n°79-84, porte à 69 le nombre total des wilayas du pays, contre 58 auparavant. Une réforme qui vise à renforcer le maillage administratif et à améliorer la gestion des territoires.

Le décret attribue les numéros administratifs 59 à 69 aux nouvelles wilayas :

Wilaya 59 – Aflou, ayant pour chef-lieu la ville d’Aflou

Wilaya 60 – Brika, avec Brika comme siège administratif

Wilaya 61 – Qantara, dont le chef-lieu est Qantara

Wilaya 62 – Bir el Ater, basée à Bir el Ater

Wilaya 63 – Aïcha, ayant Aïcha pour chef-lieu

Wilaya 64 – Kassan, avec Kassan comme siège

Wilaya 65 – Aïn Oussara, basée à Aïn Oussara

Wilaya 66 – Messaad, avec Messaad pour chef-lieu

Wilaya 67 – Qasr el Bahari, ayant Qasr el Bahari comme siège

Wilaya 68 – Bou Saâda, basée à Bou Saâda

Wilaya 69 – El Abiod Sidi Chiekh, avec El Abiod Sidi Chiekh comme chef-lieu

Cette réorganisation territoriale représente une étape importante dans la démarche gouvernementale de modernisation de l’administration locale et de rapprochement des services publics des citoyens.

Réorganisation territoriale : quel est le contexte ?

La création de ces 11 nouvelles wilayas s’inscrit dans une dynamique de réorganisation administrative que l’Algérie poursuit depuis plusieurs années. Cette démarche vise à adapter le maillage territorial aux réalités démographiques et aux besoins croissants de décentralisation.

Depuis l’indépendance, l’Algérie a connu plusieurs vagues de créations de wilayas. De 15 wilayas en 1962, le pays est passé à 31, puis à 48, avant d’atteindre 58 en 2019. Avec cette nouvelle réforme, le territoire algérien compte désormais 69 collectivités locales.

Cette nouvelle organisation répond à plusieurs enjeux majeurs : rapprocher l’administration des citoyens par une meilleure présence territoriale, améliorer la gouvernance locale en réduisant les distances administratives, dynamiser le développement régional des zones périphériques et adapter les structures aux changements démographiques.

La création de wilayas dans des zones jusqu’alors marginalisées reflète la volonté gouvernementale de rééquilibrer le développement entre régions côtières et zones intérieures, notamment dans le sud et le centre du pays.