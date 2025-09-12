Les 10 wilayas les plus riches d’Algérie en 2025, classées par PIB

Une nouvelle étude économique publiée récemment met en lumière le classement des wilayas algériennes selon leur produit intérieur brut (PIB) pour le premier semestre 2025, comparé aux chiffres de 2019.

Le rapport révèle de fortes disparités entre les régions, avec certaines wilayas enregistrant des croissances spectaculaires, tandis que d’autres connaissent des baisses préoccupantes.

Classement du PIB par wilaya en Algérie au 1er semestre 2025 : Ouargla domine, Sétif chute

En pole position, la wilaya de Ouargla se distingue très largement avec un PIB impressionnant de 189,91 milliards de dollars, marquant une légère progression de +2 % par rapport à 2019. Cette performance est portée en grande partie par la zone pétrolière stratégique de Hassi Messaoud, qui à elle seule contribue à 98 % du PIB de la wilaya.

En seconde position, Sétif enregistre 68,22 milliards de dollars, mais voit son PIB chuter de 48 % comparé à 2019. La ville d’El Eulma, qui représente 41 % de l’économie locale, semble avoir particulièrement souffert, signalant un recul inquiétant de l’activité commerciale et industrielle.

Top 10 des wilayas les plus productives

Les dix premières wilayas en termes de PIB sont :

Ouargla – 189,91 B$ (+2%)

Sétif – 68,22 B$ (−48%)

Oran – 6,126 B$ (+14%)

Alger – 6,124 B$ (stable)

Annaba – 5,120 B$ (stable)

Mostaganem – 5,113 B$ (stable)

Béjaïa – 5,113 B$ (−36%)

Bordj Bou Arréridj – 3,089 B$ (+22%)

Skikda – 3,080 B$ (stable)

Jijel – 3,077 B$ (+68%)

Certaines wilayas affichent des performances remarquables. C’est le cas de :

Djanet : +139 %, avec un PIB de 1,191 milliard $

avec un PIB de 1,191 milliard $ Oued Djellal : +120 %, atteignant 1,149 milliard $

atteignant 1,149 milliard $ Tamanrasset : +86 %, avec 1,976 milliard $

Jijel : +68 %, portée par la ville de Taher

Ghardaïa : +55 %, pour atteindre également 1,976 milliard $

À l’inverse, d’autres wilayas enregistrent des reculs spectaculaires : Oum El Bouaghi ( −184 % – la plus forte baisse nationale), Batna (−87 %), Blida (−46 %), Tipaza (−43 %), Béjaïa ( −36 %). En bas de classement, on retrouve plusieurs régions du sud, à l’instar de Béni Abbès (0,101 milliard $), El M’Ghair (0,102 milliard $), El Meniaa (0,108 milliard $), Touggourt : 0,114 milliard $, Timimoun (0,120 milliard $).

Cette cartographie du PIB régional en Algérie révèle une économie nationale plutôt déséquilibrée. Tandis que certaines wilayas comme Ouargla et Oran continuent de jouer un rôle moteur, d’autres — pourtant historiquement dynamiques — comme Sétif et Blida, voient leur économie vaciller.

Le gouvernement est ainsi appelé à réorienter les investissements publics et à renforcer la diversification régionale pour réduire ces écarts.