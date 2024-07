L’équipe d’Algérie recule au classement FIFA

L’équipe d’Algérie a encore reculé au classement FIFA. Elle occupe désormais la 46e place, soit 7e sur le plan africain. Elle devra rebondir entre les mois de septembre et novembre prochains, à l’occasion des éliminatoires de la CAN-2025.

Après la fin de l’Euro et la Copa America de l’édition 2024, deux compétitions qui ont connu la consécration, respectivement, de l’Espagne et de l’Argentine, la FIFA a établi le nouveau classement du mois de juillet. L’équipe d’Algérie n’a pas avancé. Bien au contraire, elle a perdu deux places puisqu’elle a reculé à la 46e place.

La sélection nationale version Petkovic est en chute libre. Elle devra rebondir lors des trois prochaines date FIFA, entre les mois de septembre et novembre prochains. En effet, de bons résultats lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations-2025 lui permettront de faire un bon intéressant au classement mondial.

Avec le nouveau classement FIFA, l’équipe d’Algérie stagne à la 7e place sur le niveau africain. Le Maroc a, certes, perdu deux places au nouveau classement (14e), mais reste toujours en tête sur le niveau continental. Il est suivi du Sénégal (19e), l’Égypte (36e), la Côte d’Ivoire (38e), le Nigeria (39e) et la Tunisie (41e).

Sur le plan mondial, l’Argentine, détentrice de la Copa America, conserve sa place à la tête du classement, toujours suivi de la France. Quant à l’Espagne, il a gravi des échelons au classement, en se hissant vers la 3e place, grâce à sa dernière consécration de l’Euro-2024. Idem pour l’Angleterre qui avance à la 4e place, après avoir atteint la finale de la compétition européenne.

Enfin, le Brésil, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, la Colombie, qui a fait également un bond intéressant après être arrivée en finale de la Copa America, et l’Italie complètent le top 10.

