L’équipe d’Algérie gagne une place au classement FIFA

Le nouveau classement de la FIFA a été dévoilé aujourd’hui jeudi. La sélection nationale algérienne a gagné une place. C’était prévisible après avoir gagné le match face à l’Ouganda et le nul réalisé face à la Tunisie en amical.

C’est ce matin que l’instance internationale a dévoilé le nouveau classement du mois de juin. La sélection nationale algérienne a gagné une place. En effet, elle s’est hissée vers la 33e place. C’était prévisible, faut-il le dire, après avoir remporté le match face à l’Ouganda (2-1) à Douala au Cameroun, dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2023 et le nul réalisé face à la Tunisie (1-1) en amical à Annaba.

Les Verts seront appelés à gagner les deux prochains matchs lors de la prochaine date FIFA en mois de septembre. D’abord face à la Tanzanie, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN-2023 et le match amical qui devrait se jouer avec une équipe africaine.

4e en Afrique, 3e au niveau Arabe

Avec le nouveau classement FIFA de ce jeudi, la sélection nationale reste dans le top 5 africain. Le Maroc préserve sa place en tête, suivi du Sénégal. La Tunisie reste 3e au niveau continental.

Sur le niveau Arabe, la bande à Djamel Belmadi est à la 3e place. Le Maroc est en tête, suivi de la Tunisie.

Par ailleurs, et sur le niveau mondial, l’Argentine, vainqueur de la Coupe du Monde-2022, préserve sa place de leader au classement FIFA. Elle est suivie de la France. Avec le Brésil, les trois sélections forment le podium du classement FIFA. Enfin, l’Angleterre, la Belgique, le Croatie et les Pays-Bas viennent respectivement en 4e, 5e et 6e et 7e position.

Pour le reste, le top 10 est complété par l’Italie (8e), le Portugal (9e) et l’Espagne (10e). Les États-Unis (11e) ne sont pas très loin. Champions du monde en 2014, l’Allemagne continue, quant à elle, sa descente aux enfers. La bande d’Hansi Flick pointe au quinzième rang, derrière le Mexique (14e), le Maroc (13e) et la Suisse (12e).